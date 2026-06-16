Halálos tömegbaleset történt, busz hajtott a sínekre

Tehervonat és busz ütközött egy vasúti átjárónál Zimbabwéban, a balesetben legalább kilenc ember meghalt, köztük két gyerek. A hatóságok szerint további 25 ember megsérült – számolt be az ABC News.

Nine killed, 25 injured as bus collides with train at Chiredzi level crossinghttps://t.co/sttlGnGnAK — NewZimbabwe.com (@NewZimbabweCom) June 16, 2026

Vonat és busz ütközött Zimbabwéban

A tragédia Triangle városánál történt, az ország déli részén. A zimbabwei vasúttársaság szóvivője szerint a busz vezetője nem állt meg a vasúti átjárónál, és nem ellenőrizte, érkezik-e vonat, mielőtt ráhajtott a sínekre. Andrew Kanambura közlése szerint ezzel megsértette a vasúti biztonsági szabályokat.

A mostani tragédia kevesebb mint egy héttel azután történt, hogy Zimbabwe középső részén kigyulladt egy iskolásokat szállító kisbusz, és hét ember meghalt.

Az országban gyakoriak a súlyos közúti balesetek. A közlekedésbiztonsági adatok szerint 15 percenként történik egy baleset, naponta átlagosan öten meghalnak, 38-an pedig megsérülnek. A hatóságok szerint az esetek döntő többségét emberi hiba okozza.

Korábban beszámoltunk más megrázó balesetekről is. Ezen tragédiák Magyarországon tröténtek, illetve magyar áldozatai is vannak.

Frontálisan ütközött egy autó és egy busz Dél-Csehországban a viharos vasárnapi időjárásban. Tizenhárman sérültek meg a buszbalesetben, amelyben magyarok busza érintett.

Negyven emberhez hívtak mentőt Hajdú–Bihar vármegye székhelyére.

Két helyi járatú busz ütközött össze késő délután Debrecenben, a Nagyerdei körút és a Hadházi út kereszteződésénél. A Haon.hu információi szerint a két járművön összesen negyvenen utaztak, a helyszínre mentőket is riasztottak.