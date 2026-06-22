Halálos tragédia a koncerten: az felső szintjéről zuhant a mélybe egy férfi - videó

Tragikus baleset árnyékolta be a Goose rockegyüttes szombat esti koncertjét New Yorkban: egy 51 éves férfi a Madison Square Garden felső karéjából zuhant le, és a kórházba szállítása után meghalt. A zenekar a történtek után közleményben fejezte ki megrendülését – írja a HuffPost.

Az ikonikus Madison Square Garden (MSG) külső utcai képe.

Fotó: NICOLAS ECONOMOU / AFP

A New York-i rendőrség tájékoztatása szerint a segélyhívóra este 9:51-kor érkezett bejelentés. A kiérkező rendőrök a férfit eszméletlen állapotban találták meg, sérülései pedig arra utaltak, hogy egy magasabb szintről esett le. A hatóságok nem közölték, pontosan mekkora magasságból zuhant, de annyit megerősítettek, hogy a 300-as szektorban tartózkodott.

Az áldozatot a Connecticut állambeli Nianticból származó, 51 éves Paul Kuekerként azonosították. A férfi a feleségével együtt érkezett a koncertre.

Kórházba szállították, de az életét már nem tudták megmenteni.

A rendőrség szerint idegenkezűségre utaló jel nem merült fel.

A szörnyű tragédia a Goose amerikai rockzenekar fellépése közben történt.

A zenekar később közleményt adott ki, amelyben azt írták, hogy mélyen megrendítette őket a történtek.

A csapat vasárnap este a Central Parkban is fellépett, és bejelentette, hogy a koncert teljes bevételét egy olyan jótékonysági alapnak ajánlják fel, amely támogatást és segítséget nyújt rajongóik számára.

Sokat gondolkodtunk azon, hogy megtartsuk-e a fellépést, végül arra jutottunk, hogy most az a legfontosabb, hogy közösségként összetartsunk, támogassuk egymást, és teret adjunk a gyógyulásnak

– írta a zenekar.

A közlemény végén arra kérték rajongóikat, hogy legyenek kedvesek egymással, és emlékezzenek a tragikusan elhunyt koncertlátogatóra.

A hétvége azonban nemcsak a tragikus koncertbaleset miatt volt eseménydús New Yorkban: nagy visszhangot váltott ki egy nő esete is, aki a szemetes tartalmát az utcára öntötte, hogy megszerezzen egy, a Knicks bajnoki címét ünneplő kukát.