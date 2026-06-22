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tragédia

Halálos tragédia a koncerten: az felső szintjéről zuhant a mélybe egy férfi - videó

1 órája
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Miközben több ezer rajongó élvezte a Goose koncertjét New Yorkban, szörnyű tragédia történt: egy férfi a 300-as szektorból zuhant le, és a kórházban belehalt sérüléseibe.
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tragédiamadison square gardenkoncert

Tragikus baleset árnyékolta be a Goose rockegyüttes szombat esti koncertjét New Yorkban: egy 51 éves férfi a Madison Square Garden felső karéjából zuhant le, és a kórházba szállítása után meghalt. A zenekar a történtek után közleményben fejezte ki megrendülését – írja a HuffPost.

Exterior street view of the iconic Madison Square Garden MSG, a multipurpose sports and concert arena located above metro Penn or Pennsylvania Station in the Chelsea neighborhood of Manhattan between 7th and 8th avenue in NYC in the United States. Nowadays it is home to the New York Rangers of the National Hockey League - NHL and the New York Knicks of the National Basketball Association - NBA. Originally called Madison Square Garden Center, the Garden opened on February 11, 1968 known as The Garden or by its initials MSG with the motto The World's most famous arena. New York City, USA on November 11, 2024 (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) (Photo by Nicolas Economou / NurPhoto via AFP)
Az ikonikus Madison Square Garden (MSG) külső utcai képe.
Fotó: NICOLAS ECONOMOU / AFP

A New York-i rendőrség tájékoztatása szerint a segélyhívóra este 9:51-kor érkezett bejelentés. A kiérkező rendőrök a férfit eszméletlen állapotban találták meg, sérülései pedig arra utaltak, hogy egy magasabb szintről esett le. A hatóságok nem közölték, pontosan mekkora magasságból zuhant, de annyit megerősítettek, hogy a 300-as szektorban tartózkodott.

Az áldozatot a Connecticut állambeli Nianticból származó, 51 éves Paul Kuekerként azonosították. A férfi a feleségével együtt érkezett a koncertre. 

Kórházba szállították, de az életét már nem tudták megmenteni. 

A rendőrség szerint idegenkezűségre utaló jel nem merült fel.

A szörnyű tragédia a Goose amerikai rockzenekar fellépése közben történt.

 

A zenekar később közleményt adott ki, amelyben azt írták, hogy mélyen megrendítette őket a történtek.

A csapat vasárnap este a Central Parkban is fellépett, és bejelentette, hogy a koncert teljes bevételét egy olyan jótékonysági alapnak ajánlják fel, amely támogatást és segítséget nyújt rajongóik számára.

Sokat gondolkodtunk azon, hogy megtartsuk-e a fellépést, végül arra jutottunk, hogy most az a legfontosabb, hogy közösségként összetartsunk, támogassuk egymást, és teret adjunk a gyógyulásnak

 – írta a zenekar.

A közlemény végén arra kérték rajongóikat, hogy legyenek kedvesek egymással, és emlékezzenek a tragikusan elhunyt koncertlátogatóra.

A hétvége azonban nemcsak a tragikus koncertbaleset miatt volt eseménydús New Yorkban: nagy visszhangot váltott ki egy nő esete is, aki a szemetes tartalmát az utcára öntötte, hogy megszerezzen egy, a Knicks bajnoki címét ünneplő kukát.

 

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