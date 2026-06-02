Titokzatos jelek érkeznek az űrből, ez a tudósokat is nagyon meglepte

A felfedezést a Sydney-i Egyetem kutatói tették az ausztrál ASKAP rádiótávcső segítségével. A kutatók megállapították, hogy a kozmikus jel egy rendkívül szoros pályán keringő fehér törpe és vörös törpe rendszeréből származik – írja a Science Daily.

Végre kiderült, mi küldi a rejtélyes kozmikus jeleket az űrből.

Megtalálták a furcsa kozmikus jel forrását

A rendszer, amely az ASKAP J1745−5051 nevet kapta, 1,4 óránként ismétlődő rádió- és röntgenjeleket bocsát ki. A fehér törpére hulló anyag felhevül, és erős röntgensugárzást hoz létre.

Ezzel párhuzamosan a két égitest mágneses mezejének kölcsönhatása rádiókitöréseket generál.

A rádió- és röntgenjelek nem egyszerre érik el a maximumukat, ami arra utal, hogy eltérő régiókban keletkeznek. Korábban sok kutató úgy vélte, hogy az ilyen hosszú periódusú rádiótranziensek lassan forgó neutroncsillagokhoz kapcsolódnak. Az új eredmények azonban azt mutatják, hogy legalább egy részük fehér törpét tartalmazó kettős rendszerekből ered.

A kutatók szerint ez az objektum egyfajta „kozmikus Rosette-i kőként” segíthet más hasonló jelek megfejtésében.

A további megfigyelések várhatóan közelebb visznek a hosszú periódusú rádiótranziensek működésének teljes megértéséhez.

