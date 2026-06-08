A mosdóban rejtőzködött a betolakodó, köpni-nyelni nem tudtak a légiutas-kísérők, amikor meglátták

Egy 25 éves férfi állítólag hamis beszállókártya segítségével jutott át a repülőtéri ellenőrzéseken, majd felszállt a United Airlines egyik járatra. Az eset miatt a repülőgép visszatért a kapuhoz, a járat pedig órákat késett – írja a CNN.

Hamis beszállókártya miatt fordult vissza a United Airlines járata (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A hatóságok szerint a 25 éves Abdulrahman Oriyomi május 18-án szállt fel a Houston és Los Angeles között közlekedő járatra.

A nyomozati dokumentumok alapján a férfi először megpróbált helyet foglalni egy üres széken, majd, amikor észlelte, hogy nem oda szól a jegye, a repülő egyik mosdójába ment. Körülbelül 15 perc múlva visszatért, de addigra a környező helyeket már elfoglalták más utasok, ezért egy másik mosdóba menekült.

Ekkor már egy utas jelezte a légiutas-kísérőknek, hogy valaki hosszabb ideje a mellékhelyiségben tartózkodik. Az egyik stewardess felszólította a férfit, hogy térjen vissza a helyére, ám néhány perccel később ismét egy másik mosdóban találták.

Amikor a személyzet a nevét kérdezte, a férfi állítólag „Mr. Lopezként” mutatkozott be.

Ezután szabad helyet próbált keresni a fedélzeten, de a gép teljesen megtelt. A dokumentumok szerint még azt is megkérdezte a légiutas-kísérőktől, hogy leülhet-e a személyzet számára fenntartott ülésre.

A személyzet ellenőrizte az utaslistát, de nem találtak ilyen nevű utast a járaton. Ekkor vált egyértelművé, hogy illetéktelen személy tartózkodik a fedélzeten.

Hamis beszállókártya: így juthatott át a férfi a biztonsági ellenőrzéseken

A nyomozás szerint Oriyomi már a repülőtéren is több alkalommal próbált felszállni különböző járatokra.

A biztonsági kamerák felvételei alapján először egy másik Los Angeles-i járat kapujánál jelent meg, ahol többször is sikertelenül próbálta beolvastatni beszállókártyáját. A repülőtársaság munkatársai végül elküldték.

Később egy másik kapuhoz ment, ahol a hatóságok szerint kivárta, hogy az alkalmazottak más utasokkal foglalkozzanak, majd úgy tett, mintha bemutatná a dokumentumait, és egyszerűen elsétált mellettük a beszállófolyosóra.

A vizsgálat során a United Airlines rendszereiben találtak egy foglalást Oriyomi nevére, amely egy Houston és Los Angeles közötti járatra szólt. A foglalást azonban a légitársaság korábban törölte, mert a férfi nem fizette ki a jegyet.