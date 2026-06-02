Óriási szörny akadt a horogra! Ekkora harcsát életünkben nem láttunk még!

Új holland rekord született, miután egy horgásznak egy elképesztő méretű harcsa akadt a horgára a Waal folyónál. A kifogott hal 249 centiméter hosszú volt, amivel hivatalosan is a valaha regisztrált legnagyobb holland harcsává vált.

A rekordot Mohammed Massaoudi állította fel, ám a történet különlegessége, hogy a korábbi csúcstartó, Paul Breems is jelen volt a fogásnál – sőt, ő maga segített partra húzni az óriást.

Miért különleges ez a harcsa?

A harcsa pontosan 249 centiméter hosszúnak bizonyult, ezzel két centiméterrel megdöntötte Paul Breems korábbi országos rekordját – írja a Bild.

Breems évek óta közelített a bűvös 250 centiméteres határhoz. 2023-ban egy 242 centiméteres, 2024-ben egy 246 centiméteres, majd 2025-ben egy 247 centiméteres példányt fogott.

Mi lett a rekordharcsa sorsa?

A rekordot döntő harcsa nem a konyhában végezte. A mérés és dokumentálás után visszaengedték a folyóba.

Ez azt jelenti, hogy az állat tovább növekedhet, és akár a régóta vágyott 250 centiméteres álomhatárt is átlépheti a jövőben.