Ez az új gyógyszer megduplázhatja a rettegett kór túlélési esélyét

A szakemberek szerint a daraxonrasib nevű készítmény nemcsak lassítja a betegség előrehaladását, hanem bizonyos betegek esetében megduplázhatja a túlélést is. A hasnyálmirigyrák a legagresszívebb daganatos betegségek közé tartozik. A betegek jelentős részénél a kórt csak előrehaladott stádiumban fedezik fel, amikor a daganat már továbbterjedt a szervezetben. Emiatt a túlélési esélyek hagyományosan rendkívül rosszak. A szakértők szerint a legtöbb beteg számára eddig a kemoterápia jelentette az egyetlen kezelési lehetőséget, hívta fel a figyelmet a Daily Mail.
Olyan célpontot találtak el, amelyet évtizedekig nem tudtak
A kutatók régóta tudják, hogy a KRAS nevű gén mutációja a hasnyálmirigyrákos esetek mintegy 90 százalékában kulcsszerepet játszik. A problémát az jelentette, hogy ezt a genetikai eltérést évtizedeken keresztül gyakorlatilag lehetetlen volt gyógyszerrel célba venni. Most azonban a daraxonrasib áttörést hozhat.
A készítmény az úgynevezett RAS-gátlók új generációjába tartozik, amelyek képesek leállítani azokat a daganatsejteket, amelyeket a hibás KRAS-fehérjék hajtanak. Az új gyógyszert egy 500 beteg bevonásával végzett nemzetközi klinikai vizsgálatban tesztelték. A résztvevők előrehaladott hasnyálmirigyrákban szenvedtek, és korábban már kaptak kezelést.
A betegek egy része daraxonrasibot kapott, míg a többiek hagyományos kemoterápiás kezelésben részesültek. Az eredmények rendkívül biztatóak voltak. A daraxonrasibot szedő betegek átlagosan valamivel több mint egy évig éltek a kezelés megkezdése után, míg a kemoterápiás csoportban ez az idő mindössze 6,6 hónap volt.
A szakértők történelmi fordulatról beszélnek
A kutatók szerint nemcsak a túlélési eredmények javultak. A gyógyszer kevesebb súlyos mellékhatást okozott, mint a hagyományos kemoterápia. Miközben a kemoterápia miatt több beteg kénytelen volt megszakítani a kezelést, a daraxonrasibot általában jobban tolerálták a páciensek.
A kutatás eredményeit az Amerikai Klinikai Onkológiai Társaság (ASCO) éves kongresszusán ismertették. A szakemberek szerint a felfedezés alapjaiban változtathatja meg a hasnyálmirigyrák kezelését. Brian Wolpin professzor, a vizsgálat vezetője szerint a gyógyszer olyan lehetőséget nyithat meg, amely korábban elképzelhetetlen volt.
Izgalmas, hogy hamarosan olyan módon segíthetünk az előrehaladott hasnyálmirigyrákos betegeknek, amire korábban nem volt lehetőségünk
– mondta.
Rachna Shroff onkológus egyenesen forradalminak nevezte az eredményeket.
Példátlan túlélési eredményeket látunk. Ez bizonyítja, hogy a KRAS célzott gátlása a hasnyálmirigyrák ellen is működhet
– fogalmazott.
Új reményt kaphatnak a hasnyálmirigyrákkal küzdők
A kutatók szerint a készítmény különösen azért lehet jelentős előrelépés, mert potenciálisan a betegek túlnyomó többsége számára alkalmazható lehet. A gyógyszert fejlesztő vállalat már készül arra, hogy benyújtsa az engedélyezéshez szükséges dokumentációt az amerikai és később a brit hatóságokhoz is. A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a végleges engedélyezés még időt vesz igénybe.
A daganatos kutatásokkal foglalkozó szakemberek szerint azonban egy dolog már most biztos: a hasnyálmirigyrák kezelésében olyan áttörés körvonalazódik, amelyre évtizedek óta vártak.
Ha a gyógyszert jóváhagyják, az drámai változást jelenthet a hasnyálmirigyrák kezelésében
– mondta a kutatás vezetője.
