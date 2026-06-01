Ez az új gyógyszer megduplázhatja a rettegett kór túlélési esélyét

A szakemberek szerint a daraxonrasib nevű készítmény nemcsak lassítja a betegség előrehaladását, hanem bizonyos betegek esetében megduplázhatja a túlélést is. A hasnyálmirigyrák a legagresszívebb daganatos betegségek közé tartozik. A betegek jelentős részénél a kórt csak előrehaladott stádiumban fedezik fel, amikor a daganat már továbbterjedt a szervezetben. Emiatt a túlélési esélyek hagyományosan rendkívül rosszak. A szakértők szerint a legtöbb beteg számára eddig a kemoterápia jelentette az egyetlen kezelési lehetőséget, hívta fel a figyelmet a Daily Mail.

A daraxonrasibot szedő, hasnyálmirigyrákban szenvedő betegek tovább éltek, mint a kemoterápiás kezelést kapók – Fotó: pexels.com

Olyan célpontot találtak el, amelyet évtizedekig nem tudtak

A kutatók régóta tudják, hogy a KRAS nevű gén mutációja a hasnyálmirigyrákos esetek mintegy 90 százalékában kulcsszerepet játszik. A problémát az jelentette, hogy ezt a genetikai eltérést évtizedeken keresztül gyakorlatilag lehetetlen volt gyógyszerrel célba venni. Most azonban a daraxonrasib áttörést hozhat.

A készítmény az úgynevezett RAS-gátlók új generációjába tartozik, amelyek képesek leállítani azokat a daganatsejteket, amelyeket a hibás KRAS-fehérjék hajtanak. Az új gyógyszert egy 500 beteg bevonásával végzett nemzetközi klinikai vizsgálatban tesztelték. A résztvevők előrehaladott hasnyálmirigyrákban szenvedtek, és korábban már kaptak kezelést.

A betegek egy része daraxonrasibot kapott, míg a többiek hagyományos kemoterápiás kezelésben részesültek. Az eredmények rendkívül biztatóak voltak. A daraxonrasibot szedő betegek átlagosan valamivel több mint egy évig éltek a kezelés megkezdése után, míg a kemoterápiás csoportban ez az idő mindössze 6,6 hónap volt.

A szakértők történelmi fordulatról beszélnek

A kutatók szerint nemcsak a túlélési eredmények javultak. A gyógyszer kevesebb súlyos mellékhatást okozott, mint a hagyományos kemoterápia. Miközben a kemoterápia miatt több beteg kénytelen volt megszakítani a kezelést, a daraxonrasibot általában jobban tolerálták a páciensek.

A kutatás eredményeit az Amerikai Klinikai Onkológiai Társaság (ASCO) éves kongresszusán ismertették. A szakemberek szerint a felfedezés alapjaiban változtathatja meg a hasnyálmirigyrák kezelését. Brian Wolpin professzor, a vizsgálat vezetője szerint a gyógyszer olyan lehetőséget nyithat meg, amely korábban elképzelhetetlen volt.

Izgalmas, hogy hamarosan olyan módon segíthetünk az előrehaladott hasnyálmirigyrákos betegeknek, amire korábban nem volt lehetőségünk

– mondta.