Lezuhant egy amerikai katonai helikopter Alaszkában – nagy erőkkel keresik a fedélzeten lévőket

Lezuhant az Egyesült Államok parti őrségének egyik helikoptere Alaszkában. A hatóságok nagyszabású kutató és mentőakciót indítottak. Egyelőre nem tudni, hányan tartózkodtak a fedélzeten.

Helikopter.

Fotó: Unsplash

Lezuhant egy amerikai katonai helikopter Alaszkában

Az amerikai parti őrség sarkvidéki parancsnoksága közölte, hogy helyi idő szerint nem sokkal délelőtt 11 óra után jelentették az MH–60 Jayhawk típusú helikopter balesetét az alaszkai Sitka térségében.

A hatóságok szerint a mentőegységek és a kutató-mentő csapatok azonnal a helyszínre indultak.

A személyzet biztonsága, jóléte és kimentése jelenleg az abszolút prioritásunk

– közölte a parti őrség.

A baleset okát egyelőre nem ismerik. A hatóságok hangsúlyozták, hogy a mentési munkálatok után hivatalos vizsgálat indul a tragédia körülményeinek feltárására.

Arról sem adtak még tájékoztatást, hogy hány ember tartózkodott a helikopter fedélzetén a szerencsétlenség idején.

A baleset Sitka közelében történt, amely Délkelet-Alaszkában, a szigetekkel tagolt partvidéken fekszik, nem messze az állam fővárosától, Juneautól.