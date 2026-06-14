Rongybabaként csapódtak a kabinban – videón a gyomorforgató helikopter-baleset

Döbbenetes jeleneteket rögzített egy szemtanú Kínában, miután egy helikopter lezuhant a Vucsjin (Wujin) város közelében található füves területen. A helikopter-baleset következtében a gép súlyosan megrongálódott, azonban a legijesztőbb pillanatok csak ezután következtek – írja a TheSun

A helikopter-baleset után a sérültek a roncsban rekedtek, miközben a rotorlapátok tovább forogtak a helyszínen Forrás:X

Helikopter-baleset után senki sem mert a közelükbe menni

A felvételeken látható, hogy a földön fekvő helikopter rotorlapátjai még mindig nagy sebességgel forognak, miközben a pilóta és utasa a sérült kabinban reked. Az egyik férfi részben kizuhant az egyik ajtón, és a kontrollálatlanul mozgó gép miatt többször is a földhöz, illetve a helikopter oldalához csapódott.

A helyszínen tartózkodó járókelők döbbenten figyelték az eseményeket az út széléről. Bár többen szerettek volna segíteni a sérülteken, a még mindig forgó rotorlapátok rendkívül veszélyes helyzetet teremtettek, ezért senki sem merte megközelíteni a roncsot.

A beszámolók szerint a baleset csütörtökön délután, helyi idő szerint körülbelül 14 órakor történt. Nem sokkal később a mentőegységek és a tűzoltók is a helyszínre érkeztek, majd biztonságosan kiszabadították a két férfit a helikopterből.

Kórházba szállították a sérülteket

A helyi sajtó információi szerint mindkét sérültet kórházba vitték megfigyelésre és kezelésre. Az egyik férfit már hazaengedték, míg a másik továbbra is orvosi felügyelet alatt áll.

A hatóságok szerint egyikük sem szenvedett életveszélyes sérüléseket, ami sokak szerint valóságos csodának tekinthető a látottak alapján. A baleset pontos körülményeit és okát jelenleg is vizsgálják a szakemberek.

Nem ez az első sokkoló légi baleset Kínában

A mostani incidens újra ráirányította a figyelmet a kisebb légijárművekkel kapcsolatos biztonsági kérdésekre. Tavaly egy kínai influenszer, az 55 éves Tang Feji több mint ezer néző előtt vesztette életét, amikor ultrakönnyű repülőgépe élő közvetítés közben zuhant le.

A férfi korábban már két légi balesetet is túlélt, ám a legutóbbi szerencsétlenség végzetesnek bizonyult. A jelentések szerint sem sisakot, sem ejtőernyőt nem viselt a tragédia idején.