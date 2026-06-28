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Tragédia

Lezuhant egy polgári repülőgép Franciaországban, 11 ember meghalt

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helikopter

Horrorbaleset a levegőben: mind a 14 utas meghalt, miután lezuhant egy helikopter

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Megerősítették, hogy nincsenek túlélők. A helikopter Szaúd-Arábiában zuhant le vasárnap reggel.
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Összesen 14 ember vesztette életét, miután lezuhant egy helikopter Szaúd-Arábiában. A szaúdi energiaügyi minisztérium később megerősítette, hogy nincsenek túlélők a horrorisztikus baleset után.

Helikopter-baleset
14 ember vesztette életét a tragikus helikopter-balesetben / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Nem voltak túlélők a tragikus helikopter-baleset után

A baleset vasárnap, helyi idő szerint reggel 6 órakor történt, és az összes elhunyt szaúdi állampolgár volt. A helikopter az Aramco, a világ legnagyobb olajvállalatának tulajdonában volt, amelyet túlnyomórészt a szaúd-arábiai kormány ellenőriz. Azt, hogy mi vezetett a szerencsétlenséghez, egyelőre nem tudni - írja a Daily Star.

Mindez azután történt, hogy lezuhant egy turistákat ejtőernyős kirándulásra szállító kisrepülőgép, 11 ember halálát okozva ezzel. A repülőgép vasárnap, helyi idő szerint délelőtt 11 órakor zuhant le a franciaországi Nancy közelében található Tomblaine-ben. A balesetet senki nem élte túl, más áldozatok nincsenek.

 

 

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