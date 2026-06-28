Horrorbaleset a levegőben: mind a 14 utas meghalt, miután lezuhant egy helikopter

Összesen 14 ember vesztette életét, miután lezuhant egy helikopter Szaúd-Arábiában. A szaúdi energiaügyi minisztérium később megerősítette, hogy nincsenek túlélők a horrorisztikus baleset után.
Nem voltak túlélők a tragikus helikopter-baleset után
A baleset vasárnap, helyi idő szerint reggel 6 órakor történt, és az összes elhunyt szaúdi állampolgár volt. A helikopter az Aramco, a világ legnagyobb olajvállalatának tulajdonában volt, amelyet túlnyomórészt a szaúd-arábiai kormány ellenőriz. Azt, hogy mi vezetett a szerencsétlenséghez, egyelőre nem tudni - írja a Daily Star.
Mindez azután történt, hogy lezuhant egy turistákat ejtőernyős kirándulásra szállító kisrepülőgép, 11 ember halálát okozva ezzel. A repülőgép vasárnap, helyi idő szerint délelőtt 11 órakor zuhant le a franciaországi Nancy közelében található Tomblaine-ben. A balesetet senki nem élte túl, más áldozatok nincsenek.