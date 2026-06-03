Helikopter zuhant egy mezőre – rendőrök és mentők lepték el a helyszínt

Egy helikopter-baleset miatt vonultak ki a mentőszolgálatok és a rendőrség az angliai Devon megyében található Sourton Down térségébe, Okehampton közelében – számolt be róla a BBC.
A helyi hatóságok tájékoztatása szerint a helikopter egy mezőre zuhant. A baleset körülményeiről egyelőre kevés információ áll rendelkezésre, a vizsgálat még folyamatban van.
A rendőrség közölte, hogy a helyszínen több mentőegység is dolgozik, miközben igyekeznek feltárni a baleset okait. Az eset miatt hajnali 5 órától lezárták az A386-os utat az A30-as út sourtoni csomópontja és az okehamptoni Fowley Crossnál található A3079-es út közötti szakaszon.
A hatóságok arra kérik az autósokat, hogy kerüljék el a térséget, amíg a helyszínelés és a mentési munkálatok tartanak.
A rendőrség közösségi oldalán közzétett tájékoztatása szerint az incidens továbbra is folyamatban lévő ügynek számít, ezért további részleteket későbbre ígértek. Arról egyelőre nem adtak tájékoztatást, hogy hányan tartózkodtak a helikopteren, illetve történt-e sérülés vagy haláleset.
Öt perc után eltűnt a gép – többen életüket vesztették egy helikopter-balesetben
Egy rövid ideig tartó repülés végződött tragédiával Indonéziában, amikor egy helikopter nem sokkal felszállás után eltűnt a radarokról. A helikopter-baleset részletei szerint a fedélzeten tartózkodó nyolc ember életét vesztette, a roncsokat pedig később sűrű erdőben találták meg.
Ketten meghaltak egy helikopter-balesetben a Fülöp-szigeteken
Két ember életét vesztette, hárman pedig megsérültek, amikor egy polgári helikopter kényszerleszállást hajtott végre a Fülöp-szigeteken, a fővárostól keletre fekvő település közelében. A helikopter-baleset egy füves tisztáson történt, mintegy 50 méterre a lakóházaktól, a Rizal tartománybeli Pililla egyik falujánál.