Helikopter zuhant egy mezőre – rendőrök és mentők lepték el a helyszínt

Egy helikopter-baleset miatt vonultak ki a mentőszolgálatok és a rendőrség az angliai Devon megyében található Sourton Down térségébe, Okehampton közelében – számolt be róla a BBC.

A helikopter-baleset helyszínén több mentőegység is dolgozik – Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

A helyi hatóságok tájékoztatása szerint a helikopter egy mezőre zuhant. A baleset körülményeiről egyelőre kevés információ áll rendelkezésre, a vizsgálat még folyamatban van.

A rendőrség közölte, hogy a helyszínen több mentőegység is dolgozik, miközben igyekeznek feltárni a baleset okait. Az eset miatt hajnali 5 órától lezárták az A386-os utat az A30-as út sourtoni csomópontja és az okehamptoni Fowley Crossnál található A3079-es út közötti szakaszon.

A hatóságok arra kérik az autósokat, hogy kerüljék el a térséget, amíg a helyszínelés és a mentési munkálatok tartanak.

A rendőrség közösségi oldalán közzétett tájékoztatása szerint az incidens továbbra is folyamatban lévő ügynek számít, ezért további részleteket későbbre ígértek. Arról egyelőre nem adtak tájékoztatást, hogy hányan tartózkodtak a helikopteren, illetve történt-e sérülés vagy haláleset.