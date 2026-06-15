Meghalt a világhírű énekes: videón a pillanat, amikor egymásnak csapódtak a helikopterek

Egy súlyos helikopter-baleset rázta meg Rio de Janeirót, miután két helikopter a levegőben összeütközött a város nyugati részén, a Recreio dos Bandeirantes negyed felett. A tragédiát egy videó is rögzítette, amelyen jól látszik az ütközés pillanata. A balesetben legalább öt ember életét vesztette, köztük az amerikai énekes és filmrendező, Oliver Tree is.
Videó készült a drámai helikopter-balesetről
A rendelkezésre álló információk szerint az egyik helikopteren öt fő, a másikon a pilóta tartózkodott, amikor a gépek összeütköztek a levegőben. A helikopter-baleset következtében mindkét jármű megsemmisült: az egyik azonnal lángra kapott, majd egy autókereskedés területére zuhant, ahol további járművek is kigyulladtak.
A hatóságok közlése szerint a tűzoltóság, a polgári rendőrség és a légierő egységei is a helyszínre vonultak, és lezárták a környéket a vizsgálatok megkezdéséhez. A baleset okát egyelőre nem sikerült megállapítani.
A tragédia egyik legismertebb áldozata az amerikai énekes és filmrendező, Oliver Tree volt, aki az ütközés pillanatában az egyik helikopter fedélzetén tartózkodott.
A hír, mely szerint Oliver Tree meghalt helikopter-balesetben, megrázta a zenei világot, mivel az előadó éppen nemzetközi turnéja közepén járt. A mentési munkálatokat és a helyszíni vizsgálatokat továbbra is nagy erőkkel folytatják, miközben a hatóságok igyekeznek feltárni, mi vezetett a két helikopter végzetes ütközéséhez.
Rongybabaként csapódtak a kabinban – videón a gyomorforgató helikopter-baleset
Sokkoló jeleneteket rögzítettek egy kínai mezőn történt légi baleset után. A helikopter-baleset során a pilóta és utasa percekig életveszélyben volt a még mindig forgó rotorlapátok miatt.
Helikopter zuhant egy mezőre – rendőrök és mentők lepték el a helyszínt
Egy helikopter-baleset miatt vonultak ki a mentőszolgálatok és a rendőrség az angliai Devon megyében található Sourton Down térségébe, Okehampton közelében.