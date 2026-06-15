Meghalt a világhírű énekes: videón a pillanat, amikor egymásnak csapódtak a helikopterek

Egy súlyos helikopter-baleset rázta meg Rio de Janeirót, miután két helikopter a levegőben összeütközött a város nyugati részén, a Recreio dos Bandeirantes negyed felett. A tragédiát egy videó is rögzítette, amelyen jól látszik az ütközés pillanata. A balesetben legalább öt ember életét vesztette, köztük az amerikai énekes és filmrendező, Oliver Tree is.

A helikopter-balesetben meghalt Oliver Tree amerikai énekes is

Fotó: TikTok/ JBr

Videó készült a drámai helikopter-balesetről

A rendelkezésre álló információk szerint az egyik helikopteren öt fő, a másikon a pilóta tartózkodott, amikor a gépek összeütköztek a levegőben. A helikopter-baleset következtében mindkét jármű megsemmisült: az egyik azonnal lángra kapott, majd egy autókereskedés területére zuhant, ahol további járművek is kigyulladtak.

A hatóságok közlése szerint a tűzoltóság, a polgári rendőrség és a légierő egységei is a helyszínre vonultak, és lezárták a környéket a vizsgálatok megkezdéséhez. A baleset okát egyelőre nem sikerült megállapítani.

A tragédia egyik legismertebb áldozata az amerikai énekes és filmrendező, Oliver Tree volt, aki az ütközés pillanatában az egyik helikopter fedélzetén tartózkodott.

A hír, mely szerint Oliver Tree meghalt helikopter-balesetben, megrázta a zenei világot, mivel az előadó éppen nemzetközi turnéja közepén járt. A mentési munkálatokat és a helyszíni vizsgálatokat továbbra is nagy erőkkel folytatják, miközben a hatóságok igyekeznek feltárni, mi vezetett a két helikopter végzetes ütközéséhez.

#cidades #policia #rj ♬ som original - Jornal de Brasília @jornaldebrasilia 🚨 Um vídeo devastador registrou o exato momento da colisão no ar entre dois helicópteros neste domingo (14), no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro. De acordo com as primeiras informações, o cantor e cineasta norte-americano Oliver Tree estava a bordo de uma das aeronaves no momento do impacto e está entre as vítimas da tragédia que chocou o país. 🛸 O forte impacto destruiu os dois aparelhos, causando a explosão imediata de um deles antes de despencarem em uma área residencial do bairro. O Corpo de Bombeiros confirmou que o acidente real e catastrófico resultou na morte de pelo menos cinco pessoas, e equipes da Polícia Civil e da Aeronáutica já isolaram o local para realizar a perícia e apurar as causas da colisão aérea. 📹: Reprodução #jornaldebrasília