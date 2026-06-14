Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
helikopter

Hatan meghaltak egy riói helikopter-balesetben, köztük egy népszerű énekes

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A CNN Brazil arról számolt be, hogy helyi idő szerint vasárnap reggel súlyos légiszerencsétlenség történt Rio de Janeiro délnyugati részén. Két helikopter összeütközött, a balesetben hatan meghaltak, köztük Oliver Tree, az „Alien Boy” és a „Life Goes On” 32 éves előadója.
Link másolása
Vágólapra másolva!
helikopterbalesetRio de Janeiro

Oliver Tree, a Kaliforniában született 32 éves énekes-dalszerzőt olyan dalairól ismerik, mint a „Life Goes On”, a „When I’m Down” és a „Miss You”. Tree még a helikopter-baleset napján is posztolt a közösségi oldalakon a brazíliai útjáról.

EDITORS NOTE: Graphic content / Firefighters and police officers work next to burned vehicles at the site of a helicopter crash in the Recreio dos Bandeirantes neighbourhood in Rio de Janeiro, Brazil, on June 14, 2026. At least six people died in Brazil on June 14 after two helicopters crashed in western Rio de Janeiro, after a suspected mid-air collision, firefighters said. (Photo by Tercio TEIXEIRA / AFP) helikopter
Hatan haltak meg a riói helikopterbalesetben
Fotó: AFP/TERCIO TEIXEIRA

Vizsgálják a két helikopter balesetét

Tree éppen negyedik stúdióalbuma, a „Love You Madly, Hate You Badly” világkörüli turnéjának közepén volt, amikor a tragikus baleset történt. A turné május 30-án kezdődött Mexikóvárosban, és Kínában, Japánban, az Antarktiszon, Új-Zélandon és Dél-Afrikában is fellépett – emlékeztet a Variety. Június 6-án São Paulóban adott koncertet, turnéja európai szakaszának első fellépését július 1-jén Lisszabonban, Portugáliában tervezték.

(FILES) US singer Oliver Tree performs onstage during Austin City Limits Music Festival at Zilker Park in Austin, Texas on October 16, 2022. US singer-songwriter Oliver Tree, who was in Brazil on a world tour, was aboard one of the helicopters that crashed in Rio de Janeiro on June 14, 2026, leaving all occupants dead, a police source told AFP. The alternative singer and internet personality is listed on a manifest of six people shared by the source, who said the victims could not be formally identified yet as they were badly burned in the crash. (Photo by SUZANNE CORDEIRO / AFP)
Oliver Tree
Fotó: AFP/Suzanne Cordeiro

A CNN Brasil információi szerint a baleset idején az egyik helikopterben öten utaztak, a másik gépen pedig csak a pilóta tartózkodott. Az áldozatok holttestét a riói belvárosban található Afrânio Peixoto Igazságügyi Orvostani Intézetbe szállították. Tree mellett az áldozatok között van egy Miamiban élő brazil zenei producer és egy argentin youtuber is.

Az összeütközött helikopterek egy elektromos autókat forgalmazó márkakereskedés telepére zuhantak, az égő roncsoktól 20 autó kapott lángra.

Íme Oliver Tree legnagyobb slágere:

Döbbenetes helikopter-baleset

Döbbenetes jeleneteket rögzített egy szemtanú Kínában, miután egy helikopter lezuhant a Vucsjin (Wujin) város közelében található füves területen. A helikopter-baleset következtében a gép súlyosan megrongálódott, azonban a legijesztőbb pillanatok csak ezután következtek. Itt nézheti meg, hogyan dobálta utasait a még minidig forg rotorú gép.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!