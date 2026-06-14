Hatan meghaltak egy riói helikopter-balesetben, köztük egy népszerű énekes

Oliver Tree, a Kaliforniában született 32 éves énekes-dalszerzőt olyan dalairól ismerik, mint a „Life Goes On”, a „When I’m Down” és a „Miss You”. Tree még a helikopter-baleset napján is posztolt a közösségi oldalakon a brazíliai útjáról.

Hatan haltak meg a riói helikopterbalesetben

Fotó: AFP/TERCIO TEIXEIRA

Vizsgálják a két helikopter balesetét

Tree éppen negyedik stúdióalbuma, a „Love You Madly, Hate You Badly” világkörüli turnéjának közepén volt, amikor a tragikus baleset történt. A turné május 30-án kezdődött Mexikóvárosban, és Kínában, Japánban, az Antarktiszon, Új-Zélandon és Dél-Afrikában is fellépett – emlékeztet a Variety. Június 6-án São Paulóban adott koncertet, turnéja európai szakaszának első fellépését július 1-jén Lisszabonban, Portugáliában tervezték.

Oliver Tree

Fotó: AFP/Suzanne Cordeiro

A CNN Brasil információi szerint a baleset idején az egyik helikopterben öten utaztak, a másik gépen pedig csak a pilóta tartózkodott. Az áldozatok holttestét a riói belvárosban található Afrânio Peixoto Igazságügyi Orvostani Intézetbe szállították. Tree mellett az áldozatok között van egy Miamiban élő brazil zenei producer és egy argentin youtuber is.

Az összeütközött helikopterek egy elektromos autókat forgalmazó márkakereskedés telepére zuhantak, az égő roncsoktól 20 autó kapott lángra.

Íme Oliver Tree legnagyobb slágere:

Döbbenetes helikopter-baleset

Döbbenetes jeleneteket rögzített egy szemtanú Kínában, miután egy helikopter lezuhant a Vucsjin (Wujin) város közelében található füves területen. A helikopter-baleset következtében a gép súlyosan megrongálódott, azonban a legijesztőbb pillanatok csak ezután következtek. Itt nézheti meg, hogyan dobálta utasait a még minidig forg rotorú gép.