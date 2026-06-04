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helikopter

Magyarországi repülés után csapódhatott hegyoldalba egy helikopter

53 perce
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Tragikus véget ért a Lengyelországban eltűnt légi jármű keresése: a roncsot csütörtök reggel találták meg egy hegyoldalban. A helikopter fedélzetén tartózkodó egyik személy holttestére is rábukkantak, a baleset körülményeit szakértők és az ügyészség vizsgálja.
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helikopterLengyelországhelikopterbalesetlezuhant

Lengyelországban, a Beszkidekben található Lubogoszcz-hegy lejtőin, 2026. június 4-én reggel 8 óra előtt találták meg annak a Robinson R44 Raven II típusú könnyű helikopter roncsát, amellyel az éjszaka folyamán szakadt meg a kapcsolat. A helyszínen egy holttestet találtak, a területet a rendőrség biztosította, miközben értesítették a lengyel légi közlekedési baleseteket vizsgáló állami bizottságot és az ügyészséget – tájékoztatott a Karkow TVP.

Egy ehhez hasonló Robinson R44 Raven II típusú helikopter zuhant le Lengyelországban - A Lebanese Air Force Robinson R44 Raven II helicopter takes off with journalists during a press tour at Rayaq military air base in the Bekaa Valley on July 1, 2021. The Lebanese army will start offering tourists helicopter joyrides this week in a bid to boost the coffers of one of the crisis-hit country's key institutions. An economic crisis that the World Bank describes as likely one of the world's worst since the 1850s has hit the Lebanese military hard, leaving it struggling to pay troops enough to live on. (Photo by JOSEPH EID / AFP)
Egy ehhez hasonló Robinson R44 Raven II típusú helikopter zuhant le Lengyelországban
Fotó: JOSEPH EID / AFP

Éjszaka indult a keresés

A kapcsolat megszakadásáról a lengyel légiforgalmi szolgálattól érkezett jelzés a hatóságokhoz, nagyjából hajnali 2 óra körül. A keresés először Kasina Wielka és Kasina Mała térségére összpontosult, mert a gép utolsó jelét a limanowai járás környékén rögzítették.

A kutatásban több mint száz ember vett részt: rendőrök, hivatásos és önkéntes tűzoltók, hegyi mentők, valamint speciális keresőegységek. 

Drónokat és quadokat is bevetettek, a rendőrségi helikopter használatát azonban a sűrű köd és a rossz látási viszonyok nehezítették.

Lezuhant helikopter roncsait találták meg a hegyoldalban

A roncsot végül a Lubogoszcz-hegy erdős lejtőin találták meg. A helyszínen dolgozó hatóságok egyelőre nem közöltek hivatalos információt arról, mi okozhatta a katasztrófát. A vizsgálat feladata lesz annak tisztázása, hogy műszaki hiba, időjárási körülmény vagy más tényező vezetett-e a tragédiához.

Magánrepülésről szólnak az első hírek

Nem hivatalos információk szerint a helikopter magánrepülést teljesített, amely egy magyarországi úthoz kapcsolódhatott, és éppen Lengyelországba tért vissza. A hatóságok ugyanakkor óvatosan kezelik ezeket az adatokat, és az áldozat személyazonosságát hivatalosan nem erősítették meg.

Az ügyben a helyszíni szemle és a műszaki vizsgálat döntheti el, pontosan mi történt a géppel a jelvesztés előtti percekben.

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