Magyarországi repülés után csapódhatott hegyoldalba egy helikopter

Lengyelországban, a Beszkidekben található Lubogoszcz-hegy lejtőin, 2026. június 4-én reggel 8 óra előtt találták meg annak a Robinson R44 Raven II típusú könnyű helikopter roncsát, amellyel az éjszaka folyamán szakadt meg a kapcsolat. A helyszínen egy holttestet találtak, a területet a rendőrség biztosította, miközben értesítették a lengyel légi közlekedési baleseteket vizsgáló állami bizottságot és az ügyészséget – tájékoztatott a Karkow TVP.

Egy ehhez hasonló Robinson R44 Raven II típusú helikopter zuhant le Lengyelországban

Fotó: JOSEPH EID / AFP

Éjszaka indult a keresés

A kapcsolat megszakadásáról a lengyel légiforgalmi szolgálattól érkezett jelzés a hatóságokhoz, nagyjából hajnali 2 óra körül. A keresés először Kasina Wielka és Kasina Mała térségére összpontosult, mert a gép utolsó jelét a limanowai járás környékén rögzítették.

A kutatásban több mint száz ember vett részt: rendőrök, hivatásos és önkéntes tűzoltók, hegyi mentők, valamint speciális keresőegységek.

Drónokat és quadokat is bevetettek, a rendőrségi helikopter használatát azonban a sűrű köd és a rossz látási viszonyok nehezítették.

Lezuhant helikopter roncsait találták meg a hegyoldalban

A roncsot végül a Lubogoszcz-hegy erdős lejtőin találták meg. A helyszínen dolgozó hatóságok egyelőre nem közöltek hivatalos információt arról, mi okozhatta a katasztrófát. A vizsgálat feladata lesz annak tisztázása, hogy műszaki hiba, időjárási körülmény vagy más tényező vezetett-e a tragédiához.

Magánrepülésről szólnak az első hírek

Nem hivatalos információk szerint a helikopter magánrepülést teljesített, amely egy magyarországi úthoz kapcsolódhatott, és éppen Lengyelországba tért vissza. A hatóságok ugyanakkor óvatosan kezelik ezeket az adatokat, és az áldozat személyazonosságát hivatalosan nem erősítették meg.

Az ügyben a helyszíni szemle és a műszaki vizsgálat döntheti el, pontosan mi történt a géppel a jelvesztés előtti percekben.

Katastrofa śmigłowca Robinson w Beskidzie Wyspowym. Odnaleziono ciało jednej osoby.

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📸 Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie pic.twitter.com/USAURi89Tl — TVP3 Kraków (@tvp3krakow) June 4, 2026