Magyarországi repülés után csapódhatott hegyoldalba egy helikopter

Lengyelországban, a Beszkidekben található Lubogoszcz-hegy lejtőin, 2026. június 4-én reggel 8 óra előtt találták meg annak a Robinson R44 Raven II típusú könnyű helikopter roncsát, amellyel az éjszaka folyamán szakadt meg a kapcsolat. A helyszínen egy holttestet találtak, a területet a rendőrség biztosította, miközben értesítették a lengyel légi közlekedési baleseteket vizsgáló állami bizottságot és az ügyészséget – tájékoztatott a Karkow TVP.
Éjszaka indult a keresés
A kapcsolat megszakadásáról a lengyel légiforgalmi szolgálattól érkezett jelzés a hatóságokhoz, nagyjából hajnali 2 óra körül. A keresés először Kasina Wielka és Kasina Mała térségére összpontosult, mert a gép utolsó jelét a limanowai járás környékén rögzítették.
A kutatásban több mint száz ember vett részt: rendőrök, hivatásos és önkéntes tűzoltók, hegyi mentők, valamint speciális keresőegységek.
Drónokat és quadokat is bevetettek, a rendőrségi helikopter használatát azonban a sűrű köd és a rossz látási viszonyok nehezítették.
Lezuhant helikopter roncsait találták meg a hegyoldalban
A roncsot végül a Lubogoszcz-hegy erdős lejtőin találták meg. A helyszínen dolgozó hatóságok egyelőre nem közöltek hivatalos információt arról, mi okozhatta a katasztrófát. A vizsgálat feladata lesz annak tisztázása, hogy műszaki hiba, időjárási körülmény vagy más tényező vezetett-e a tragédiához.
Magánrepülésről szólnak az első hírek
Nem hivatalos információk szerint a helikopter magánrepülést teljesített, amely egy magyarországi úthoz kapcsolódhatott, és éppen Lengyelországba tért vissza. A hatóságok ugyanakkor óvatosan kezelik ezeket az adatokat, és az áldozat személyazonosságát hivatalosan nem erősítették meg.
Az ügyben a helyszíni szemle és a műszaki vizsgálat döntheti el, pontosan mi történt a géppel a jelvesztés előtti percekben.
Ez is érdekelheti:
Helikopter zuhant egy mezőre – rendőrök és mentők lepték el a helyszínt
Kedd hajnalban lezuhant egy helikopter az angliai Devon megyében, a gép egy mezőn ért földet. A helikopter-baleset helyszínén jelenleg is tart a hatósági vizsgálat, és útlezárásokat is elrendeltek a környéken.
Drámai: alig mondták ki a boldogító igent, és meghalt a vőlegény
Alig mondták ki a boldogító igent, a nászútra induló ifjú pár közös jövője tragédiába torkollott. Egy georgiai szerelmespár álomesküvője után néhány perccel bekövetkezett a végzetes baleset, amelyben a vőlegény életét vesztette.