Túl enyhén bántak a gyilkos migránssal? Újra bíróság elé kerülhet az ügy

A Henry Nowak-ügy hónapok óta hatalmas felháborodást vált ki Nagy-Britanniában. A 18 éves egyetemistát 2025 decemberében szúrta halálra a 23 éves Vickrum Digwa Southamptonban. A férfit életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, amelyből legalább 21 évet kellene rács mögött töltenie, azonban a brit főügyészség szerint felmerülhet, hogy az ítélet túlságosan enyhe – írja a The Guardian.
Henry Nowak ügyében a testkamerás felvételek mindent megváltoztattak
A brit kormány jogi képviselője, Ellie Reeves bejelentette, hogy az ügyet a fellebbviteli bíróság elé utalják az úgynevezett „indokolatlanul enyhe ítélet” eljárás keretében. A bírák így megvizsgálhatják, szükséges-e a büntetés szigorítása.
A haldokló áldozatot bilincselték meg
Az ügy különösen azért vált országos botránnyá, mert a helyszínre érkező rendőrök kezdetben a támadó állításainak hittek. Digwa azt mondta, hogy Henry Nowak rasszista sértésekkel illette és megtámadta őt.
A későbbi nyomozás azonban megállapította, hogy ez nem felelt meg a valóságnak. Testkamerás felvételeken az is látható, hogy a súlyosan sérült Henry Nowak többször közölte a rendőrökkel, hogy megszúrták és nem kap levegőt, ennek ellenére megbilincselték. A felvételek nyilvánosságra kerülése után hatalmas felháborodás söpört végig az országon.
A rendőrségi eljárást is vizsgálják
Az ügy miatt a brit rendőrségi felügyeleti szerv, az IOPC is vizsgálatot indított. A hatóság azt ellenőrzi, hogy megfelelően jártak-e el a rendőrök a helyszínen, indokolt volt-e a bilincselés, valamint hogy minden szükséges elsősegélyt megadtak-e az áldozatnak.
A Hampshire rendőrség vezetése korábban már nyilvánosan bocsánatot kért Henry Nowak családjától. Közben a brit miniszterelnök, Keir Starmer is megrázónak nevezte a testkamerás felvételeket, és kijelentette, hogy komoly kérdésekre kell választ találni az ügyben.
Nem kímélte Európát az amerikai alelnök a sokkoló gyilkosság után, London azonnal reagált
Az amerikai alelnök kemény bírálta Európa bevándorlási politikáját, amikor telefonon egyeztetett David Lammy brit miniszterelnök-helyettessel Henry Nowak meggyilkolásának az ügyében. J.D. Vance Lammy szerint aggodalmának adott okot a nyugati értékek hanyatlása okán, azonban a brit miniszterelnök-helyettes szerint Nowak meggyilkolása nem áll összefüggésben a migrációval.
A fehér életek nem számítanak? – George Floyd halála után letérdelt a fél világ, a halálra késelt Henry Nowakért egy könnycseppet sem ejtenek
Nigel Farage élesen bírálta a brit rendőrség eljárását Henry Nowak halálának ügyében. A Reform UK vezetője szerint a hatóságok a késelés körülményeinek kivizsgálása helyett kettős mércét alkalmaztak.