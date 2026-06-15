Túl enyhén bántak a gyilkos migránssal? Újra bíróság elé kerülhet az ügy

A Henry Nowak-ügy hónapok óta hatalmas felháborodást vált ki Nagy-Britanniában. A 18 éves egyetemistát 2025 decemberében szúrta halálra a 23 éves Vickrum Digwa Southamptonban. A férfit életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, amelyből legalább 21 évet kellene rács mögött töltenie, azonban a brit főügyészség szerint felmerülhet, hogy az ítélet túlságosan enyhe – írja a The Guardian.

Henry Nowak halála után most a gyilkos büntetését és a rendőrség eljárását is vizsgálják (A képen Ellie Reeves) Fotó: RASID NECATI ASLIM / ANADOLU

Henry Nowak ügyében a testkamerás felvételek mindent megváltoztattak

A brit kormány jogi képviselője, Ellie Reeves bejelentette, hogy az ügyet a fellebbviteli bíróság elé utalják az úgynevezett „indokolatlanul enyhe ítélet” eljárás keretében. A bírák így megvizsgálhatják, szükséges-e a büntetés szigorítása.

A haldokló áldozatot bilincselték meg

Az ügy különösen azért vált országos botránnyá, mert a helyszínre érkező rendőrök kezdetben a támadó állításainak hittek. Digwa azt mondta, hogy Henry Nowak rasszista sértésekkel illette és megtámadta őt.

A későbbi nyomozás azonban megállapította, hogy ez nem felelt meg a valóságnak. Testkamerás felvételeken az is látható, hogy a súlyosan sérült Henry Nowak többször közölte a rendőrökkel, hogy megszúrták és nem kap levegőt, ennek ellenére megbilincselték. A felvételek nyilvánosságra kerülése után hatalmas felháborodás söpört végig az országon.

A rendőrségi eljárást is vizsgálják

Az ügy miatt a brit rendőrségi felügyeleti szerv, az IOPC is vizsgálatot indított. A hatóság azt ellenőrzi, hogy megfelelően jártak-e el a rendőrök a helyszínen, indokolt volt-e a bilincselés, valamint hogy minden szükséges elsősegélyt megadtak-e az áldozatnak.

A Hampshire rendőrség vezetése korábban már nyilvánosan bocsánatot kért Henry Nowak családjától. Közben a brit miniszterelnök, Keir Starmer is megrázónak nevezte a testkamerás felvételeket, és kijelentette, hogy komoly kérdésekre kell választ találni az ügyben.