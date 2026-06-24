Történelmi melegrekord dőlt meg Franciaországban, soha nem mértek még ekkora meleget

Franciaországban szerdán új országos melegrekord született: a nemzeti meteorológiai szolgálat adatai szerint a mérések 1947-es kezdete óta a legmagasabb országos átlaghőmérsékletet regisztrálták. Az úgynevezett országos hőmérsékleti mutató – amely több tucat mérőállomás nappali és éjszakai adatainak átlagából számolható – elérte a 30 Celsius-fokot.

A hőhullám idején Franciaország több térségében 40 fok feletti hőmérsékletet mértek (képünk illusztráció)

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A hőhullám Franciaország jelentős részét érinti, az ország több mint felében vörös hőségriasztás van érvényben. A rendkívüli meleg miatt a nyugati országrészben több tízezer háztartás maradt átmenetileg áram nélkül, miközben Párizsban és számos más térségben a hőmérséklet meghaladta a 40 Celsius-fokot.

A francia meteorológiai szolgálat előzetes mérései szerint Nyugat-Franciaország nagy részén 39 és 42 fok közötti maximumokat mértek. A Poitou–Charentes és Val de Loire térségében helyenként 43 Celsius-fokig emelkedett a hőmérséklet – számolt be róla a BBC.

Az éjszakai lehűlés is elmaradt: a Vendée régióban a minimumhőmérséklet 28 fok felett maradt, míg Párizsban több helyen 25 foknál magasabb értékeket mértek.

Hogyan érinti Európát a hőhullám?

A hőhullám nemcsak Franciaországot sújtja. Spanyolországban és Olaszországban is rendkívüli meleg uralkodik, miközben Hollandiában veszélyes időjárás miatt figyelmeztetéseket adtak ki. Az Egyesült Királyság egyes térségeiben szintén rekordközeli hőmérsékleteket mértek, Hampshire megyében például 36,1 Celsius-fokot regisztráltak.

A meteorológusok szerint a következő napokban Belgiumban és Hollandiában tetőzhet a meleg, Németországban pedig a hétvégén akár a 40 fokot is elérheti a hőmérséklet.

Az előrejelzések szerint a hőhullám fokozatosan Kelet-Európa felé terjed. Lengyelország, Horvátország és Magyarország számára is figyelmeztetéseket adtak ki a hét második felére várható extrém meleg miatt.

A szakemberek szerint Európa a világ leggyorsabban melegedő kontinense. A klímaváltozás hatására egyre gyakoribbá válnak a hosszan tartó hőhullámok, amelyek nemcsak az egészségügyi rendszerekre, hanem az energiaellátásra, a vízkészletekre és a mezőgazdaságra is egyre nagyobb terhet rónak.