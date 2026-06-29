Több mint ezer emberrel végzett eddig a gyilkos európai kánikula

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslései szerint több mint 1300 haláleset köthető az Európában június 21. óta tartó extrém meleg időjáráshoz – számolt be róla a Mirror. Magyarországon hétfőn tetőzik a hőhullám és az előrejelzések szerint a délutáni csúcsérték meghaladhatja a 40 Celsius-fokot.

Soha nem látott hőhullám söpör végig Európán

Fotó: AFP

Az elmúlt héten Európában több mint 191 millió ember tapasztalt legalább 35 Celsius-fokos nappali csúcshőmérsékletet, miközben Németországban, Csehországban, Lengyelországban és Magyarországon vasárnap mindenhol 40 °C feletti értéket mértek. Az Egyesült Királyságban három egymást követő napon is megdőlt a júniusi hőmérsékleti rekord, a legmagasabb 37,3 Celsius-fokos hőmérsékletet pénteken a suffolki Santon Downhamben mérték.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója elmondta, hogy Európa-szerte több mint 1300-al több halálesetet regisztráltak június 21. óta, amelyek a magas hőmérséklethez köthetők. Hozzátette, hogy a hőstresszt gyakran nevezik csendes gyilkosnak. Az európai otthonok, munkahelyek és iskolák nem ilyen hőmérsékletekre lettek tervezve. Tedros szerint az éghajlatváltozás által hajtott, korábban generációnként egyszer előforduló hőhullám jelensége ma már szinte évente jelentkezik, hozzátéve:

Európa a Föld leggyorsabban melegedő kontinense, ahol a felmelegedés üteme kétszerese a globális átlagnak.

A WHO vezetője elmondta, hogy az ENSZ egészségügyi szervezete tagállamaival és partnereivel együtt azon dolgozik, hogy kezelje az extrém hőség jelentette egészségügyi kockázatokat a felkészülésre és a megelőzésre összpontosítva. Egyben felszólította az európai országokat, hogy vezessenek be cselekvési terveket az emberek védelme érdekében.

Europe's deadly heatwave is pushing east with hundreds of millions still sweltering across the continent.



The heat remained intense across central and eastern Europe, with the Czech Republic, Hungary and Poland hit hard as temperatures soared and records tumbled.… pic.twitter.com/ETsNW4V29g — AFP News Agency (@AFP) June 29, 2026

Kedden a délnyugat-franciaországi Pissosban extrém magas, 44,3 Celsius-fokos hőmérsékletet mértek. Francia egészségügyi tisztviselők közölték, hogy az országban szerda óta mintegy 1000-rel több haláleset történt a vártnál. A francia közegészségügyi hatóság szerint a halálesetek többsége idősebb embereket érintett, és figyelmeztettek, hogy a szám várhatóan emelkedni fog.