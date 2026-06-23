Hőség elől menekültek a vízbe, sokan már nem tértek vissza – egyre súlyosabb a kánikula

Körülbelül húsz ember fulladt vízbe Franciaországban a hétvége óta, miközben sokan a hőség elől menekülve felügyelet nélküli vagy tiltott fürdőhelyeken próbáltak lehűlni. A Híradó.hu írása szerint Marina Ferrari francia sportminiszter arra figyelmeztetett, hogy hőhullám idején különösen komolyan kell venni az ilyen helyeken való fürdőzés veszélyeit.

Európa több országát súlyos hőhullám és hőség sújtja, miközben Magyarországon az elmúlt napokban vörös kód volt érvényben

Fotó: Hatlaczki Balázs

Hőhullám, kánikula és rekkenő hőség

Franciaország nagy részén kedden 40 Celsius-fok körüli hőmérsékletet vártak, miközben Európa több országát rendkívüli hőhullám sújtja. A forróság miatt egyre többen keresnek gyors enyhülést tavaknál, folyóknál vagy más természetes vizeknél, ezek azonban felügyelet nélkül különösen veszélyesek lehetnek.

Európa több részén 40 fok fölé kúszhat a hőmérséklet

A rendkívüli meleget egy Szahara felől északra áramló forró légtömeg okozza. Európa nyugati részein több helyen 40 fok körüli vagy afeletti hőmérsékletet várnak, egyes térségekben pedig akár 44 Celsius-fokig is emelkedhet a hőmérséklet.

Franciaországban a 96 szárazföldi megyéből 80-ban hőségriadót rendeltek el, ezek közül 35-ben a legmagasabb, vörös fokozat van érvényben. Az előrejelzések szerint több térségben 37–42 fokos forróság várható.

Magyarországon is vörös kód volt érvényben

Magyarországon is komoly problémákat okozott a rekkenő hőség. Az országos kánikula napokig tartott, emiatt vörös kód is érvényben volt. A forróság nemcsak a nappalokat nehezítette meg, hanem az éjszakai pihenést is, hiszen ilyen melegben az alvás sokaknak komoly kihívást jelentett.

A hőség idején különösen fontos, mikor indulunk útnak, mennyi folyadékot viszünk magunkkal, és hol próbálunk lehűlni. A felügyelet nélküli fürdőhelyek, folyók és tiltott partszakaszok ilyenkor különösen nagy kockázatot jelenthetnek.