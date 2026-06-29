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hőhullám

Több európai országban megdőlt a melegrekord – 40 fok feletti hőség pusztít

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Nyugat-Európa után Közép-Európát is elérte a rendkívüli forróság. A hőhullám több országban történelmi melegrekordokat döntött meg, miközben halálos áldozatokat követelt, erdőtüzeket okozott és jelentősen megterhelte a közlekedési, valamint az egészségügyi rendszereket.
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hőhullámLengyelországNémetországFranciaországhalálmelegrekordCsehország

Újabb országokat ért el az Európát sújtó rendkívüli hőség. A hőhullám Németországban, Csehországban és Lengyelországban is új országos melegrekordokat eredményezett, miközben Nyugat-Európában egyre súlyosabb következményekkel jár az extrém időjárás – számolt be róla a The Guardian.

A hőhullám miatt több országban 40 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet (képünk illusztráció) Fotó: Molcsányi Máté / Mediaworks
A hőhullám miatt több országban 40 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet (képünk illusztráció)
Fotó: Molcsányi Máté / Mediaworks

Mely országokban dőltek meg a melegrekordok?

Németországban az előzetes adatok szerint 41,7 Celsius-fokot mértek Brandenburg tartományban, amellyel megdőlt az ország korábbi abszolút melegrekordja.

Lengyelországban Słubicében 40,5 Celsius-fokot regisztráltak, ezzel megdőlt az 1921 óta fennálló országos rekord.

Csehországban Doksany településen 41,9 Celsius-fokot mértek. A cseh hidrometeorológiai intézet szerint a hőmérséklet a nap folyamán tovább emelkedhetett.

Szlovákiában 39,3 Celsius-fokot mértek Mužlán, míg Dániában szombaton 36,6 Celsius-fokkal született új országos melegrekord a rendszeres mérések kezdete óta.

Milyen problémákat okoz a hőhullám?

Kelet-Németországban több erdőtűz is keletkezett. A tűzoltók munkáját nehezítette, hogy egyes területeken még a második világháborúból visszamaradt robbanóanyagok találhatók. Egy egykori lőszermegsemmisítő telepen robbanások is történtek, ezért a beavatkozást ideiglenesen fel kellett függeszteni.

A tűz miatt Traisen térségében mintegy 650 embernek kellett elhagynia otthonát. Berlinben vízágyúkkal próbálták enyhíteni a hőséget a közterületeken, a Deutsche Bahn pedig arra kérte az utasokat, hogy csak indokolt esetben induljanak útnak.

Lengyelországban a hatóságok figyelmeztető üzeneteket küldtek a lakosságnak, amelyekben a megfelelő folyadékfogyasztásra, a közvetlen napsütés kerülésére és a fizikai megterhelés csökkentésére hívták fel a figyelmet.

Franciaországban már a halálos áldozatokat is számolják

A francia közegészségügyi hatóság előzetes adatai szerint június 24. és 27. között mintegy ezerrel több halálesetet regisztráltak az előző hónapok átlagánál. A legtöbb áldozat 65 év feletti volt, de fiatalabb korosztályokat is érintett a rendkívüli meleg. A francia kormány szerint a kórházakra és a mentőszolgálatokra még napokig jelentős terhelés hárulhat.

Spanyolországban az előzetes adatok alapján legalább 327 haláleset hozható összefüggésbe a múlt heti hőhullámmal.

Miközben a hőség továbbra is rendkívüli terhelést jelent Európa számos országában, Észak-Franciaországot heves zivatarok és orkánerejű széllökések érték el. A villámcsapások több helyen tüzeket okoztak, tízezrek maradtak áram nélkül, Belgiumban pedig egy ember életét vesztette, amikor egy kidőlő fa a járművére zuhant.

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