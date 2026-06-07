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A Hold sötét titkai derülhetnek most ki

1 órája
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A Hold eddig feltérképezetlen kémiai összetétele végre közelebb kerülhet a teljes megértéshez – méghozzá egy olyan X-sugaras teleszkóp segítségével, amely akkora, mint egy bőrönd. Japán kutatók szerint ez a parányi eszköz forradalmasíthatja a Holdról alkotott képünket, és eddig soha nem látott részletességű „kémiai térképet” készíthet égi szomszédunkról.
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holdtokyo metropolitan universitykémiai térképtérkép

A Tokyo Metropolitan University kutatói egy új tanulmányban szimulációk alapján mutatták be, hogy egy kisméretű, könnyű X-sugaras teleszkóp is képes lehet a Hold teljes felszínének elemi összetételét vizsgálni. A cél, hogy pontosabb képet kapjunk arról, miből áll égi kísérőnk, és hogyan alakult ki az elmúlt milliárd évek során. A módszer alapja a röntgen-fluoreszcencia: amikor a Nap sugárzása eléri a Hold felszínét, az ott található elemek – például vas, szilícium vagy oxigén – jellegzetes röntgensugárzást bocsátanak ki. Ezt érzékelve a teleszkóp „leolvassa”, milyen anyagok vannak az adott területen – írja a Science Daily.

Egy apró szerkezet, egy mini teleszkóp leplezheti le a Hold múltját
Egy apró szerkezet, egy mini teleszkóp leplezheti le a Hold múltját
Fotó: CNSA / XINHUA

Teljes lehet a Hold kémiai térképe

A japán kutatók szerint egyetlen ilyen mini teleszkóp akár két év alatt is képes lehet a Hold globális feltérképezésére öt kulcselem alapján. Ha azonban több detektort kombinálnak egy műholdon – például 25 egységet –, a mérés ideje egy év körüli időre csökkenhet, miközben a felbontás is jelentősen javul. A fejlesztés egyik legnagyobb előnye, hogy a műszer kicsi, mégis ellenáll a zord űrkörnyezetnek, így hosszú távú Hold körüli küldetésekben is használható lehet. Ez azért fontos, mert a korábbi missziók – például a NASA Apollo-programja és későbbi szondák – csak részleges kémiai térképet adtak a felszínről. Ha a technológia beválik, a Hold eddig hiányos kémiai térképe teljes lehet, ami nemcsak a felszín összetételét árulná el, hanem segítene jobban megérteni a Hold és a Naprendszer korai fejlődését is.

Az Origo a napokban arról írt, hogy a NASA kiválasztotta az űrautókat. A Holdra településnél ezek segítik majd a bázis felépítését és használatát.

 

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