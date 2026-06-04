Befalazott holttestet találtak egy falusi házikóban

Megdöbbentő felfedezést tettek a hatóságok egy alsó-ausztriai családi házban, ahol egy 99 éves nő mumifikálódott holttestére bukkantak. A holttest egy pincelejáró melletti fal mögött volt elrejtve, a nyomozók pedig azt vizsgálják, hogy a nő halálát szándékosan titkolhatták-e el anyagi haszonszerzés céljából – írja a Bild.

Holttestet találtak egy házban befalazva Ausztriában (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A rendőrség és a tűzoltóság a nő eltűnéséről érkező bejelentés nyomán vonult Münchendorfba, ahol egy családi házban különös felfedezést tettek.

A hatóságok erőszakkal jutottak be az ingatlanba, majd a keresés során a holttestkereső kutyák egy pincelejáró melletti falnál jeleztek. A bontást követően a nyomozók egy erősen bomlott, mumifikálódott holttestet találtak a fal mögé rejtve.

A nyomozók a 99 éves Edith S. néven azonosították az elhunytat. A rendőrség egyelőre nem talált arra utaló jelet, hogy erőszakos bűncselekmény történt volna a halál körül, de a vizsgálat még folyamatban van.

Az viszont kérdéses, hogy ki és miért falazhatta be a holttestet. Az osztrák sajtó szerint felmerült a szociális csalás gyanúja: elképzelhető, hogy a nő halálát hosszabb időn keresztül eltitkolták annak érdekében, hogy továbbra is felvehessék a nyugdíját.

Krokodilokkal akarták eltüntetni a holttesteket

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