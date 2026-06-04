Gyászol a város, zsákokba rejtett holttestekre bukkantak

Műanyag zsákokba rejtett holttesteket találtak Ecuadorban, Babahoyo város külterületén szerdán. A térségben csupán néhány nappal korábban, vasárnap rejtélyes módon eltűnt 8 ember – írja a CBS News.
Megerősíthetjük, hogy nyolc holttestet találtak
– közölte Galo Munoz ezredes, a térség rendőrfőnöke.
A felfedezésre az Egyesült Államok által támogatott katonai razzia közepette került sor, amelynek célja a szervezett bűnözői bandák felszámolása.
Az áldozatok azonosítása még folyamatban van, a nyomozók nem közölték, hogyan haltak meg.
A helyszínen találtak egy üzenetet is, amely arra utal, hogy az áldozatokat a Los Lobos banda vette célba a rivális Los Choneros szervezet elleni háborúja részeként.
A Los Lobos és a Los Choneros Ecuador fő kábítószer-kereskedő és zsaroló bandái közé tartoznak.
Ecuadorban tavaly több mint 9 200 erőszakos halálesetet regisztráltak.
Sorozatgyilkos szedheti áldozatait, három holttestet találtak
Ahogy arról az Origo május végén beszámolt, fokozódik a sorozatgyilkos miatti aggodalom a mexikói Puerto Vallartában, miután három nő holttestét találták meg rövid időn belül a népszerű üdülőváros különböző pontjain.
A nászutas lakosztályban ölte meg a feleségét a férfi
A Fidzsi-szigetek egyik exkluzív üdülőhelyén történt a sokkoló gyilkosság, amelynek során egy férfi halálra verte a feleségét a nászutas lakosztályukban. A nő holttestét hátrahagyva megpróbált elmenekülni, ám rövid időn belül elfogták. A bíróság később bűnösnek találta a brutális emberölésben.