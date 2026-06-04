Gyászol a város, zsákokba rejtett holttestekre bukkantak

Műanyag zsákokba rejtett holttesteket találtak Ecuadorban, Babahoyo város külterületén szerdán. A térségben csupán néhány nappal korábban, vasárnap rejtélyes módon eltűnt 8 ember – írja a CBS News.

Rendőrök elszállítják a zsákokban talált holttesteket Babahoyo külvárosában, Ecuadorban, 2026. június 3-án

Fotó: GERARDO MENOSCAL / AFP

Megerősíthetjük, hogy nyolc holttestet találtak

– közölte Galo Munoz ezredes, a térség rendőrfőnöke.

A felfedezésre az Egyesült Államok által támogatott katonai razzia közepette került sor, amelynek célja a szervezett bűnözői bandák felszámolása.

Az áldozatok azonosítása még folyamatban van, a nyomozók nem közölték, hogyan haltak meg.

A helyszínen találtak egy üzenetet is, amely arra utal, hogy az áldozatokat a Los Lobos banda vette célba a rivális Los Choneros szervezet elleni háborúja részeként.

A Los Lobos és a Los Choneros Ecuador fő kábítószer-kereskedő és zsaroló bandái közé tartoznak.

Ecuadorban tavaly több mint 9 200 erőszakos halálesetet regisztráltak.

#AHORA 🚨 || Personal de criminalística llega al recinto Las Cañitas, en la vía Jujan Babahoyo, tras el hallazgo de 8 cuerpos ensacados.

•@acaropimentel con los detalles. 📲 pic.twitter.com/3qIQJX0enA — RTS (@RTSEcuador) June 3, 2026

Sorozatgyilkos szedheti áldozatait, három holttestet találtak

Ahogy arról az Origo május végén beszámolt, fokozódik a sorozatgyilkos miatti aggodalom a mexikói Puerto Vallartában, miután három nő holttestét találták meg rövid időn belül a népszerű üdülőváros különböző pontjain.

A nászutas lakosztályban ölte meg a feleségét a férfi

A Fidzsi-szigetek egyik exkluzív üdülőhelyén történt a sokkoló gyilkosság, amelynek során egy férfi halálra verte a feleségét a nászutas lakosztályukban. A nő holttestét hátrahagyva megpróbált elmenekülni, ám rövid időn belül elfogták. A bíróság később bűnösnek találta a brutális emberölésben.