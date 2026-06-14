Sokan erre nem figyelnek Horvátországban, súlyos bírság lehet a vége

Az Adria továbbra is a magyarok egyik kedvenc úti célja, ezért sokan már most a nyári utazást tervezik. A horvátországi nyaralás azonban nemcsak a szállás és az utazás megszervezéséről szól, hanem a helyi szabályok betartásáról is, különösen a parkolás terén – írja a veol.hu.

A horvátországi nyaralás során érdemes figyelni a helyi parkolási szabályokra, mert a szabálytalan várakozás komoly bírságot vonhat maga után

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Egy horvátországi nyaralás során is adódhatnak kellemetlen helyzetek

Komoly kellemetlenséget okozhat, ha a turisták nincsenek tisztában a helyi parkolási előírásokkal. A szabályok településenként eltérhetnek, a bírságok pedig akár több tíz euróra is rúghatnak, sőt szabálytalan parkolás esetén a jármű elszállítására is sor kerülhet.

Horvátországban a parkolóhelyeket gyakran színjelölésekkel különböztetik meg. A fehér felfestés általában ingyenes parkolást jelent, a kék vonallal jelölt helyekért fizetni kell, míg a sárga jelölésű területeken csak külön engedéllyel lehet megállni.

A parkolási díjak városonként és övezetenként változnak. A kevésbé frekventált helyeken óránként 0,5–1,5 euróba kerülhet a várakozás, míg a népszerű tengerparti városok központjaiban akár 2–4 eurót is elkérhetnek egy óráért. A fizetés történhet parkolóautomatánál, mobilalkalmazáson keresztül vagy SMS-ben is.

A horvát jogszabályok szigorúan büntetik a szabálytalan parkolást. Az enyhébb szabálysértésekért jellemzően 30–50 eurós bírság jár, de egyes esetekben ennél jóval magasabb összegre is számíthatnak az autósok. Ha a jármű akadályozza a forgalmat vagy tiltott helyen áll, az elszállítás költségeit is meg kell fizetni.

Fontos tudni, hogy a külföldi rendszámú autók tulajdonosai sem kerülhetik el a büntetést. Az Európai Unión belüli együttműködésnek köszönhetően a horvátországi nyaralás alatt kiszabott, de helyben ki nem fizetett bírság később is megérkezhet a jármű üzembentartójához, akár további költségekkel együtt.

Idén is rekordszezon jöhet Horvátországban – De mennyibe kerül egy hét nyaralás az Adrián?

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