Bevált praktika hőség ellen: 8 pont a testen, amit mindig érdemes hűteni!

Nincs mese, kétségtelenül berobbant a nyár. Nem csak a hőmérő higanyszála kúszik egyre feljebb, de már az országos tisztifőorvos is hőségriasztást rendelt el egész Magyarország területére 2026. június 20-án, szombaton 0 órától június 23-án, kedden éjfélig. Mutatunk pár praktikát, miként készüljünk fel az idei év első jelentős hőhullámára!

Nem mindegy, mely testrészünket hűtjük a hőségben!

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Számtalan módszer kering a neten arról, miként lehet lehűteni a lakásunkat, akár fillérekből is – de persze egy klíma is megoldást jelenthet. Igaz, ez azért komolyabb beruházás, azonban mint ilyen, garantáltan megtérül egy idő után. Most azonban olyan trükköket mutatnánk be, amik ugyan pénzbe nem kerülnek, ugyanakkor garantáltan működnek, hiszen régi megfigyeléseken valamint a biológián alapulnak. Kevesen tudják: ahhoz, hogy lehűtsük a testünket, elég pár kulcspontot hűtenünk. Most eláruljuk, melyek ezek!

Tippek hőség ellen: nyolc pont, amit ha lehűtünk, máris elviselhető a kánikula

A nyak az egyik legfontosabb terület, legyen szó akár a tarkónkról, akár a nyak oldaláról, mivel ezeken a helyeken futnak a legjelentősebb, agyunkat ellátó főütőerek.

A csuklóink is jól szolgálhatnak hűtési célra, ugyanis könnyen hozzáférhető pontok. Pillanatok alatt vért juttathatunk a keringésbe, ha hideg folyóvíz alá tartjuk a csuklóinkat.

A hónalj anatómiailag az egyik leginkább hatékony pont, mert a legalkalmasabb a testhőmérséklet gyors és drasztikus csökkentésére.

Az ágyék is a test egyik fontos területe hűtés szempontjából. Ez a szervezet egy másik olyan kritikus, eltakart zónája, amely a főbb verőerek mellett közvetlenül helyezkedik el.

A halánték és a homlok a hűvös borogatás népszerű helyei, szinte azonnal enyhülést hoznak a hőségben.

A térd és a könyök olyan hajlati területek, amelyek vékony bőrrel és sűrű, felszíni érhálózattal bírnak, ezért jól reagálnak a hűtésre – magyarázza a BorsOnline.