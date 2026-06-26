Megszületett a döntés: betiltják a nyilvános alkoholfogyasztást a hőség miatt

A francia hatóságok nemrég bejelentették a nyilvános alkoholfogyasztás, valamint értékesítés tilalmát Párizsban, ezzel enyhítve a főváros kórházaira nehezedő nyomást a hőhullám ideje alatt. A Párizsban élőknek péntek déli 12 órától szombat reggel 7 óráig tilos lesz nyilvános helyen alkoholt fogyasztaniuk: az intézkedések szombattól vasárnapig ugyanebben az időszakban lesznek érvényben. A Spanyolországban, az Egyesült Királyságban és Franciaországban napok óta tartó tikkasztó hőség várhatóan keletebbre tolódik, a német és a cseh előrejelzések pedig szélsőséges időjárásra figyelmeztetnek.

Betiltják a nyilvános alkoholfogyasztást a hőség miatt / Fotó: QUENTIN DE GROEVE / Hans Lucas

Betiltják a nyilvános alkoholfogyasztást a hőség miatt

Sébastien Lecornu francia miniszterelnök bejelentette, a legmagasabbra emelik az egészségügyi készültségi szintet a kórházi személyzet létszámának növelése és a veszélyeztetett emberek védelme érdekében.

Az elviteles alkoholárusítás tilalma péntek 18:00 órától szombat 07:00 óráig lesz érvényben a fővárosban, szombattól vasárnapig pedig ugyanebben az időszakban. A korlátozások alól csupán az engedéllyel rendelkező bárok és éttermek mentesülnek.

A Franciaországban napok óta tartó rekordhőmérsékletek után a tisztviselők nagyobb óvatosságra is intették a lakosságot, Stéphanie Rist egészségügyi miniszter pedig kijelentette, a fiatalok és az idősek számára egyaránt kockázatosak a hőmérsékleti viszonyok: kiemelte, hogy a fiatalabb korosztály is szenvedhet el szívrohamot.

A párizsi mentőszolgálat 24 óra alatt a szokásosnál négyszer több szívrohamot jelentett be

– mondta Rist, hangsúlyozva, nincsenek megerősített adatok a hőhullámhoz köthető halálesetek számáról, mialatt Emmanuel Grégoire, Párizs polgármestere úgy nyilatkozott, a halálozási arány egyre csak emelkedik a fővárosban.

Nem szabad azt hinnünk, hogy sebezhetetlenek vagyunk. Különösen a fiatalokra gondolok... Tegnap este 19:30 körül 100, vagy még több kocogót láttam az utcán. Őszintén szólva, ez óriási felelőtlenség

- hangsúlyozta, a BBC beszámolója szerint.