Videón az életmentés, az utolsó pillanatban mentették ki a forró autóból a kisfiút

Felforrósodott autóból mentettek ki a rendőrök egy 2 éves kisgyermeket, akit a tűző napon, több mint 33 Celsius-fokos hőségben hagytak a szülei – írja az Independent.

Hőségben rekedt a forró autóban egy kisgyermek az Egyesült Államokban. (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A washingtoni Clark megyei seriffhivatal által közzétett felvételeken látható, ahogy egy rendőr odalép az autóhoz, miközben aggódó járókelők körbeállják a járművet, hogy árnyékot biztosítsanak a kisfiúnak.

A hős rendőr betörte az üveget, és kimentette a kisgyermeket, akit azonnal a légkondicionált járőrkocsiba tettek, majd orvosi vizsgálat alá vetettek.

A hatóságok szerint a kisfiú legalább 16 percet töltött a tűző napon az autóban, úgy, hogy aznap árnyékban 33 Celsius-fokos hőséget mértek.

Mindkét szülő ellen gondatlanságból elkövetett veszélyeztetés miatt vádat emeltek.

Hőség miatt halt meg egy gyerek, elképesztő, mit csinált az apja

Szívszorító tragédia rázta meg Floridát. A 33 éves Scott Allen Gardner ellen vádat emeltek, miután 18 hónapos kisfia, Sebastian életét vesztette, miután apja órákra bezárta őt egy felforrósodott autóba a legnagyobb hőség idején. Gardner több mint három órára magára hagyta a kisfiút Ormond Beach városában, miközben előbb fodrászhoz ment, majd betért egy bárba is.