Rengeteg a halálos áldozata a hőségnek Franciaországban

Franciaországban az elmúlt három napban ezerrel több halálesetet regisztráltak, mint az előző hónapokban – jelentette be vasárnap az Országos Közegészségügyi Szolgálat a rendkívül intenzív hőség végén, kiemelve, hogy az áldozatok száma várhatóan emelkedni fog.

Hőség Franciaországban: az első becslések szerint legalább ezer halálesete van

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„Június 24. óta körülbelül ezer a többlethalálozás száma a nem végleges adatok szerint az előző hónapokban rögzített halálesetekhez képest” – közölte a hatóság, amely a halálesetek számának 40 százalékos növekedését állapította meg.

Bár a kormány még nem hozott nyilvánosságra adatokat, Stéphanie Rist egészségügyi miniszter már szombaton arra figyelmeztetett, hogy a halálesetek száma „a szokásosnál magasabb”.

Franciaországban vasárnap visszatértek az elviselhetőbb hőmérsékletek a 11 napig tartó történelmi hőhullám után, amelyet már most intenzívebbnek tartanak, mint a 2003-ast, amelyben 15 ezren vesztették életüket. Az illetékesek arra figyelmeztetnek, hogy a hőség késleltetett hatása az emberi szervezetre nagy terhet ró a kórházakra, és jelentős többlethalálozásra lehet számítani.

A közegészségügyi szolgálat jelentése még hiányos, miután csak az elmúlt három nap becslései szerepelnek benne, amikor is a hőhullám tetőzött, és a csúcshőmérsékletek országszerte meghaladták a 40 Celsius-fokot.

„Június 24-én több mint 1200 halálesetet regisztráltunk – minden okot beleértve –, június 25-én és 26-án pedig naponta több mint 1400 halálesetet. Összehasonlításképpen, áprilisban és májusban naponta körülbelül 900-1000 haláleset történt” – hangsúlyozta a szolgálat.

Bár a többlethalálozás minden korosztályt érint, és a sürgősségi osztályok számos hőgutát jelentettek fiatalabb embereknél is, s rögzített halálesetek 85 százaléka 65 éves és annál idősebb személyeket érint

– tette hozzá a hatóság.

A kórházak leterheltsége azonban bizonyos enyhülést mutat. A Párizs és közvetlen környéke kórházainak többségét irányító állami szerv azt jelezte, hogy az elmúlt 24 órában 10 százalékkal csökkent a sürgősségi osztályokra érkezők száma, bár a szint továbbra is jelentősen meghaladja az átlagosat. Ugyanakkor az otthonokban történt halálesetek száma – amely miatt az egészségügyi minisztérium a héten aggodalmának adott hangot – a hét közepe óta megnőtt.

„Jelentős növekedés figyelhető meg a háziorvosok által feljegyzett halálesetek számában – körülbelül 40 százalékos –, elsősorban a párizsi régióban”

– hívta fel a figyelmet a szakszolgálat.