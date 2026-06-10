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hőség

Tragédia a Grand Canyonnál, a hőség végzett egy fiatal túrázóval

13 perce
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Egy 18 éves túrázó életét vesztette a Grand Canyon Nemzeti Parkban, miután a rendkívüli hőség következtében rosszul lett egy népszerű turistaútvonalon. A tragikus eset ismét ráirányítja a figyelmet a nyári hőség veszélyeire, különösen az olyan területeken, ahol a magas hőmérséklet és a korlátozott árnyék komoly kockázatot jelent a kirándulók számára.
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A nemzeti park tájékoztatása szerint a hatóságok bejelentést kaptak egy túrázóról, aki a Bright Angel ösvényen, a Havasupai Gardens térségében hőség stresszre utaló tüneteket mutatott. A helyszínre érkező parkőrök a fiatal férfit az ösvénytől mintegy kilenc méterre, egy nehezen megközelíthető területen találták meg a Garden Creek közelében - írja a FOX Weather.

hőség
Elképesztő a hőség a Grand Canyonban. Fotó: THOMAS O'NEILL / NurPhoto

A brutális hőség végzett a férfival

A mentésben parkőrök és egy helikopteres egység is részt vett. Azonnal megkezdték az életmentő beavatkozásokat, azonban a fiatal életét már nem tudták megmenteni. A közlés szerint a férfi egy egynapos, rendkívül megterhelő túrán vett részt: a South Rim peremétől a Colorado folyóig gyalogolt, majd ugyanazon az útvonalon indult vissza. A tragédia idején a térségben a hőmérséklet megközelítette a 43 Celsius-fokot, ami különösen veszélyessé teszi a hosszabb szabadtéri aktivitásokat.

A szakemberek figyelmeztetnek, hogy a hőség okozta megbetegedések gyorsan kialakulhatnak magas hőmérséklet, erős napsugárzás és elégtelen folyadékbevitel esetén. 

A hőártalmak közé tartozik a hőgörcs, a hőkimerültség és a legsúlyosabb állapotnak számító hőguta, amely sürgős orvosi ellátást igényel, és akár halálos kimenetelű is lehet.

A Grand Canyon Nemzeti Park vezetése arra kéri a látogatókat, hogy a nyári időszakban fokozott óvatossággal tervezzék meg túráikat, ügyeljenek a megfelelő folyadékpótlásra, és a legmelegebb órákban lehetőség szerint kerüljék a hosszabb, megerőltető gyaloglást. A mostani tragédia is azt mutatja, hogy a szélsőséges időjárási körülmények között a természetjárás komoly veszélyeket rejthet magában.

Grand Canyon-tragédia: egy pillanatnyi figyelmetlenség miatt zuhant a mélybe egy férfi

A mentők órákig küzdöttek a test kiemeléséért.

Meghalt egy túrázó a Grand Canyonban

A park figyelmeztetést adott ki a hőségre.

 

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