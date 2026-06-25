Az elképesztő hőség miatt több iskolát is bezárnak ideiglenesen

Rendkívüli hőség sújtja az Egyesült Királyságot: Angliában és Walesben több mint 1200 iskola és óvoda zárt be teljesen vagy részlegesen a veszélyes meleg miatt. A meteorológusok szerint a hőmérséklet akár a 40 Celsius-fokot is megközelítheti, miközben életben van a legmagasabb szintű vörös figyelmeztetés – írja a Mirror.

Hőség miatt több mint 1200 iskola zárt be Angliában: 40 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet (A kép illusztráció.)

A brit meteorológiai szolgálat, a Met Office szerint a hőség csütörtökön tovább fokozódik, és az ország több részén extrém időjárási körülmények alakulhatnak ki.

Az iskolák nem bírják az extrém hőséget

Számos iskola már a hét elején bejelentette, hogy bezár vagy rövidített tanítást vezet be, mivel az épületek nagy része nem alkalmas ilyen extrém hőség kezelésére. Sok intézményben nincs megfelelő légkondicionálás, ezért a tantermek gyorsan elviselhetetlenné váltak.

Több helyen engedélyezték a diákoknak, hogy a hagyományos iskolai egyenruha helyett sportfelszerelésben érkezzenek. Ez különösen fontos, mivel az egyenruha gyakran hosszú nadrágból és zakóból áll, ami tovább nehezíti a hőség elviselését.

Történelmi hőhullám sújtja Európát

Súlyos kánikula sújtja Európa több országát, miközben a hőhullám napról napra erősödik. A meleg Franciaországban iskolabezárásokat, haláleseteket és közlekedési fennakadásokat okozott, Spanyolországban pedig akár 44 fokot is mérhetnek. Olaszországban több nagyvárosra vörös riasztást adtak ki, Angliában pedig viharok és tüzek után érkezhet rekordközeli hőség. Belgiumban vonatokat törölnek, Görögországban bozóttűz miatt autópályát zártak le.

Kutyasétáltatás kánikulában: ezekre figyeljen!

A nyári hőségben sok gazdi nem is gondol arra, milyen gyorsan felforrósodhat a burkolat. A út ilyenkor komoly veszélyt jelent a kutyák számára, mivel akár néhány perc alatt is égési sérülést okozhat a tappancsaikon.