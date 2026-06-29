Nagymamáink ősi trükkjei, amik ma is működnek a rekkenő hőség ellen

A tartós hőségben a lakás gyorsan felmelegszik, ami megterheli a szervezetet és a keringést is. Az egyszerű, otthoni módszerek azonban sokat segíthetnek abban, hogy elviselhetőbb legyen a nyári meleg, ha nincs légkondicionálónk – írja a Focus.
1. Vizes permet a test hűtésére
Az egyik legegyszerűbb módszer a bőr vízzel való hűtése. Ehhez elég egy szórófejes flakon, amellyel a bőrfelületet finoman benedvesítjük.
A víz párolgása hűtőhatást hoz létre, amit enyhe légmozgással – például ventilátorral vagy nyitott ablakkal – tovább lehet fokozni. Sokan akár jégkockával is áttörlik a bőrüket a gyorsabb hűtés érdekében.
2. Hidegvizes kendő a nyakra
A nyak, a csukló és a halánték olyan pontok, ahol az erek közel futnak a bőrfelszínhez. Ha ezekre a területekre hideg, nedves kendőt helyezünk, a vér lehűl, és ez az egész test hőérzetét csökkentheti.
Ez egy gyors és egyszerű módszer a hőség enyhítésére.
3. Nedves lepedő a szobában
A levegő hűtésére is létezik egy egyszerű házi praktika: egy nedves lepedő felakasztása a szobában.
A víz párolgása is hűtőhatást vált ki, ami csökkentheti a helyiség hőmérsékletét. Fontos azonban, hogy ez a módszer csak akkor hatékony, ha a levegő nem túl párás, mert ellenkező esetben fülledtté válhat a szoba.
4. Hideg lábfürdő a hőség ellen
A hidegvizes lábfürdő az egyik legősibb hűsítési módszer. A lábak hűtése hatással van a keringésre is, és sokaknál gyors enyhülést hoz a hőségben.
Bár a hatás egyénenként eltérő lehet, sokan ma is hatékony módszerként használják a nyári meleg csökkentésére.
Hőségriasztás: ingyenes vízosztás kezdődött a vasútállomásokon
Nem tágít a kánikula, ezért a legmelegebb órákban, jellemzően 10 és 17 óra között, a készlet erejéig ingyen vizet osztanak az utasoknak a legforgalmasabb vasútállomásokon, és párakapukat is kihelyeznek az utasok kényelme érdekében.
Kutyasétáltatás kánikulában: ezekre figyeljen!
A nyári hőségben sok gazdi nem is gondol arra, milyen gyorsan felforrósodhat a burkolat. A út ilyenkor komoly veszélyt jelent a kutyák számára, mivel akár néhány perc alatt is égési sérülést okozhat a tappancsaikon.