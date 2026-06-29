Nagymamáink ősi trükkjei, amik ma is működnek a rekkenő hőség ellen

A tartós hőségben a lakás gyorsan felmelegszik, ami megterheli a szervezetet és a keringést is. Az egyszerű, otthoni módszerek azonban sokat segíthetnek abban, hogy elviselhetőbb legyen a nyári meleg, ha nincs légkondicionálónk – írja a Focus.

Hőség ellen régi, bevált praktikák: nagymamáink trükkjei ma is működnek (A kép illusztráció.)

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1. Vizes permet a test hűtésére

Az egyik legegyszerűbb módszer a bőr vízzel való hűtése. Ehhez elég egy szórófejes flakon, amellyel a bőrfelületet finoman benedvesítjük.

A víz párolgása hűtőhatást hoz létre, amit enyhe légmozgással – például ventilátorral vagy nyitott ablakkal – tovább lehet fokozni. Sokan akár jégkockával is áttörlik a bőrüket a gyorsabb hűtés érdekében.

2. Hidegvizes kendő a nyakra

A nyak, a csukló és a halánték olyan pontok, ahol az erek közel futnak a bőrfelszínhez. Ha ezekre a területekre hideg, nedves kendőt helyezünk, a vér lehűl, és ez az egész test hőérzetét csökkentheti.

Ez egy gyors és egyszerű módszer a hőség enyhítésére.

3. Nedves lepedő a szobában

A levegő hűtésére is létezik egy egyszerű házi praktika: egy nedves lepedő felakasztása a szobában.

A víz párolgása is hűtőhatást vált ki, ami csökkentheti a helyiség hőmérsékletét. Fontos azonban, hogy ez a módszer csak akkor hatékony, ha a levegő nem túl párás, mert ellenkező esetben fülledtté válhat a szoba.

4. Hideg lábfürdő a hőség ellen

A hidegvizes lábfürdő az egyik legősibb hűsítési módszer. A lábak hűtése hatással van a keringésre is, és sokaknál gyors enyhülést hoz a hőségben.

Bár a hatás egyénenként eltérő lehet, sokan ma is hatékony módszerként használják a nyári meleg csökkentésére.

Hőségriasztás: ingyenes vízosztás kezdődött a vasútállomásokon

Nem tágít a kánikula, ezért a legmelegebb órákban, jellemzően 10 és 17 óra között, a készlet erejéig ingyen vizet osztanak az utasoknak a legforgalmasabb vasútállomásokon, és párakapukat is kihelyeznek az utasok kényelme érdekében.

Kutyasétáltatás kánikulában: ezekre figyeljen!

A nyári hőségben sok gazdi nem is gondol arra, milyen gyorsan felforrósodhat a burkolat. A út ilyenkor komoly veszélyt jelent a kutyák számára, mivel akár néhány perc alatt is égési sérülést okozhat a tappancsaikon.