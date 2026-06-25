Újabb európai országban adtak ki riasztást az elviselhetetlen hőség miatt

Országos hőségriadót rendeltek el Belgiumban, a hőmérséklet a hét második felében is jóval 30 Celsius-fok felett marad, pénteken várhatóan 38 Celsius-fok lesz a csúcsérték - tájékoztatott a La Libre Begique című, francia nyelvű belga napilap csütörtökön.

Országos hőségriadót rendeltek el Belgiumban / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Országos hőségriadót rendeltek el Belgiumban

A belga nemzeti válságközpont, a belga egészségügyi minisztérium, valamint a belga Királyi Meteorológiai Intézet (RMI) ülését követően a belga kormány "narancssárga" riasztást hirdetett ki az egész országra vonatkozóan.

Az elmúlt napokban Belgiumban észlelt kivételesen jelentős hőhullám fokozódni fog, és várhatóan legalább vasárnapig eltart. A legtöbb helyen a hőmérséklet eléri vagy meghaladja a 35 Celsius-fokot.

Az éjszakai hőmérséklet mellett az ózonkoncentráció is kivételesen magas marad a következő napokban.

Az éjszakai hőmérséklet nem csökken Celsius-fok alá, különösen a városi területeken. Vasárnap zivatar várható, ami a hőmérséklet csökkenését hozza - idézte a belga nemzeti válságközpont információit a napilap.

Közölték azt is, hogy a szerdai volt a legmelegebb június 24-e Belgiumban a feljegyzések kezdete óta.

Szerda kora délután 33,2 Celsius-fokra emelkedett a hőmérséklet a Brüsszelhez tartozó Uccle városrében, ezzel megdőlt az előző, 1976-ban mért június 24-i országos hűmérsékleti rekord. A következő napokban valószínűleg további rekordok is megdőlnek, mivel a hőmérséklet várhatóan pénteken 38 Celsius-fokon tetőzik

- emlékeztettek.

A brüsszeli Atomium turisztikai látványosságot szerda délután ideiglenesen lezárták, az SNCB belga vasúttársaság naponta mintegy vonatot töröl.

A belga illetékes hatóságok az alkoholos, valamint a cukros italok és a kávé kerülése mellett sok folyadék, lehetőleg víz fogyasztását ajánlják, többet a szokásosnál. Továbbá szabadtérben árnyékos helyek keresését, valamint sapka használatát javasolják, a beltérben tartózkodóknak pedig az ablakok zárva tartását és az elsötétítést a lakás felmelegedésének megelőzésére.

Azt írták továbbá, hogy kerülni érdemes a megerőltető fizikai aktivitást, különösen a nap legforróbb óráiban. A gyermekekre, a krónikus betegekre, az idősekre és a társadalmilag elszigeteltekre utalva szolidaritásra szólítottak fel és azt kérték, aki tud ilyen emberekről, vegye fel velük a kapocslatot, vagy látogassa meg őket. Hozzátették: senki se hagyjon embereket vagy állatokat parkoló járműben - írja az MTI.