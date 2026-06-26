Tomboló kánikulára figyelmeztetnek Székelyföldön is, a legmagasabb a hőségriasztás lép életbe

Ahogy arról már többször is beszámoltunk, rekordokat döngető hőség tombol hazánkban, ami miatt az ország nagy részére magas közép-hőmérséklet miatti figyelmeztetéseket adtak ki. Hasonló a helyzet az Erdély területén található Székelyföldön, ahol Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) több egymást követő figyelmeztetést adott ki az elkövetkező napokra: pénteken 10 órától egészen szombat 10 óráig narancssárga jelzés lesz érvényben három megyében, Hargitában, Marosban és Kovásznában.

Tomboló hőség várható Székelyföldön / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Tomboló hőség várható Székelyföldön

Az előrejelzés szerint 33–37 Celsius-fok közötti csúcshőmérsékletek várható, mialatt a hőmérséklet–páratartalom index helyenként meghaladja majd a 80 egységes küszöbértéket.

Szombaton 10 órától vasárnap 10 óráig továbbra is narancssárga figyelmeztetés marad érvényben a három megyében, mialatt a hőség tovább fokozódik:

a nappali csúcshőmérsékletek 32–34 Celsius-fok között alakulnak, a hőérzet is jelentős marad.

Az éjszaka sem hoz majd nagy enyhülést: a minimum-hőmérsékletek 17 és 22 Celsius-fok között várhatók.

Vasárnap 10 órától hétfő 10 óráig lép életbe a vörös jelzésű hőségriasztás a székelyföldi megyékben. A meteorológiai szolgálat szerint egész Erdélyben rendkívüli hőség várható, a nappali maximumok 35 és 38 Celsius-fok között alakulnak, a hőmérséklet–páratartalom index meghaladja a kritikus értéket, az éjszakák továbbra is trópusiak lesznek: a legalacsonyabb hőmérséklet 17 és 25 Celsius-fok között alakul. A szakértők emellett arra is felhívták a figyelmet, az intenzív hőhullám még július első napjaiban is kitart majd - írja a Székelyhon.