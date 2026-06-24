Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
hőség

Hőség sújtja Olaszországot – áramszüneteket és ingyenes strandolást hozott a kánikula egyes városokban

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Olaszország több térségében is rendkívüli meleg nehezíti a mindennapokat. A hőség miatt egyes városokban külön intézkedéseket vezettek be. Az energiaellátás és a közszolgáltatások is egyre nagyobb terhelés alá kerülnek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
hőségtorinóOlaszországáramszünetRóma

Torinóban az elmúlt öt nap során 25 alkalommal szakadt meg az áramszolgáltatás, ezért Stefano Lo Russo polgármester azonnali intézkedéseket rendelt el a villamosenergia-hálózat megerősítésére. A helyi áramszolgáltató szerint a rendkívüli hőség következtében több, az aszfalt alatt futó vezeték is károsodott – számolt be róla az MTI.

A hőség miatt több olasz városban rendkívüli intézkedéseket vezettek be.
A hőség miatt több olasz városban rendkívüli intézkedéseket vezettek be
Fotó: Pexels

Az olasz meteorológusok a jelenlegi hőhullámot Cerberusnak nevezték el. Az előrejelzések szerint a magas hőmérséklet legalább a jövő hét elejéig kitart.

Hőségriasztás van érvényben több olasz városban

Jelenleg tizenhét olasz városban van érvényben a legmagasabb fokozatú, vörös színű hőségriasztás. Az eddigi legmagasabb értéket az adriai Anconában mérték, ahol a hőmérséklet megközelítette a 41 Celsius-fokot.

Firenze botanikus kertjében 39 fokot regisztráltak, ami az év ezen időszakában kiemelkedően magas értéknek számít. Az egészségügyi minisztérium arra is felhívta a figyelmet, hogy az éjszakai, 25 Celsius-fok feletti hőmérséklet trópusi éjszakának minősül.

A forróságot gyakran heves, rövid ideig tartó viharok kísérik, amelyek tovább növelik a levegő páratartalmát.

Ingyenes strandolás a hetven év felettieknek

Rómában több népszerű turisztikai helyszínen, köztük a Pantheonnál és a Colosseumnál párakapukat és nagyméretű ventilátorokat állítottak fel. A polgári védelem munkatársai elsősegélypontokon teljesítenek szolgálatot, miközben ivóvizet is osztanak a lakosságnak és a turistáknak.

Az olasz főváros önkormányzata augusztus végéig ingyenes belépést biztosít az önkormányzati strandokra a hetven év feletti látogatók számára.

A Codacons fogyasztóvédelmi szervezet arra kérte a lakosságot és a turistákat, hogy figyeljék a palackozott víz, a fagylalt és a friss gyümölcsök árait. A szervezet szerint egyes kereskedők a hőség miatt indokolatlan áremelésekkel próbálkozhatnak.

Ez is érdekelheti

Ezeket a hétköznapi dolgokat ne hagyja az autóban hőség idején!

Forróság csap le az országra – ezeket az italokat jobb, ha messziről elkerüli

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!