Hőség sújtja Olaszországot – áramszüneteket és ingyenes strandolást hozott a kánikula egyes városokban

Torinóban az elmúlt öt nap során 25 alkalommal szakadt meg az áramszolgáltatás, ezért Stefano Lo Russo polgármester azonnali intézkedéseket rendelt el a villamosenergia-hálózat megerősítésére. A helyi áramszolgáltató szerint a rendkívüli hőség következtében több, az aszfalt alatt futó vezeték is károsodott – számolt be róla az MTI.

A hőség miatt több olasz városban rendkívüli intézkedéseket vezettek be

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Hőségriasztás van érvényben több olasz városban

Jelenleg tizenhét olasz városban van érvényben a legmagasabb fokozatú, vörös színű hőségriasztás. Az eddigi legmagasabb értéket az adriai Anconában mérték, ahol a hőmérséklet megközelítette a 41 Celsius-fokot.

Firenze botanikus kertjében 39 fokot regisztráltak, ami az év ezen időszakában kiemelkedően magas értéknek számít. Az egészségügyi minisztérium arra is felhívta a figyelmet, hogy az éjszakai, 25 Celsius-fok feletti hőmérséklet trópusi éjszakának minősül.

A forróságot gyakran heves, rövid ideig tartó viharok kísérik, amelyek tovább növelik a levegő páratartalmát.

Ingyenes strandolás a hetven év felettieknek

Rómában több népszerű turisztikai helyszínen, köztük a Pantheonnál és a Colosseumnál párakapukat és nagyméretű ventilátorokat állítottak fel. A polgári védelem munkatársai elsősegélypontokon teljesítenek szolgálatot, miközben ivóvizet is osztanak a lakosságnak és a turistáknak.

Az olasz főváros önkormányzata augusztus végéig ingyenes belépést biztosít az önkormányzati strandokra a hetven év feletti látogatók számára.

A Codacons fogyasztóvédelmi szervezet arra kérte a lakosságot és a turistákat, hogy figyeljék a palackozott víz, a fagylalt és a friss gyümölcsök árait. A szervezet szerint egyes kereskedők a hőség miatt indokolatlan áremelésekkel próbálkozhatnak.