Rendkívüli tilalom Franciaországban: a hőség miatt alkoholt sem ihatnak több helyen

Franciaország több megyéjében is a legmagasabb szintű hőségriasztás van érvényben, ezért a hatóságok rendkívüli intézkedéseket vezettek be a hétvégén megrendezett országos zenei fesztivál idején – számolt be róla a BBC.

A hőségriasztás idején egyes rendezvényeken alkoholt sem kínálhatnak (képünk illusztráció)

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A kormány döntése alapján az érintett területeken egyes állami szervezésű eseményeken nem kínálhatnak alkoholt, és a vörös riasztással érintett térségekben a közterületi alkoholfogyasztást is korlátozták. Az intézkedés célja, hogy csökkentsék az egészségügyi ellátórendszerre nehezedő terhelést, és biztosítsák a veszélyeztetett csoportok megfelelő ellátását.

Hőségriasztás több mint harminc megyében

A francia meteorológiai szolgálat 35 megyére adott ki vörös figyelmeztetést. Az előrejelzések szerint a hőmérséklet több térségben elérheti a 39–40 Celsius-fokot, egyes helyeken pedig akár 41 fok is lehet.

A hatóságok arra figyelmeztettek, hogy a hőhullám hétfőn érheti el csúcspontját, és a mért értékek megközelíthetik a korábbi rekordokat. A több napja tartó rendkívüli meleg már a közlekedésben és az oktatásban is fennakadásokat okozott. Több vasúti járatot töröltek, egyes helyeken pedig szüneteltették a tanítást.

A hőség enyhítése érdekében Párizsban a parkokat és közkerteket egész éjszaka nyitva tartják a lakosság és a turisták számára.

A korlátozások idején zajlik a Fête de la Musique, vagyis a Zene Ünnepe nevű országos rendezvénysorozat, amelyet több mint négy évtizede minden évben a nyári napforduló idején tartanak meg. A fesztivál rendszeresen több millió látogatót vonz Franciaország-szerte, tavaly csak a párizsi programokon mintegy kétmillió ember vett részt.