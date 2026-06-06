Húsevő parazita okoz pánikot, már a szarvasmarhákat is kitiltották

Kanada ideiglenesen kitiltotta a Texasból érkező szarvasmarhákat és lovakat, miután az amerikai államban húsevő csavarlegyet találtak több borjúban. A kanadai élelmiszer-ellenőrzési hatóság döntése szerint azok az állatok sem léphetnek be az országba, amelyek a határátlépés előtti 21 napban Texasban tartózkodtak.

Egy veszélyes húsevő parazita, az újvilági csavarféreg lárvája.

Fotó: Wikimedia Commons

Kitiltották Kanadából a texasi szarvasmarhákat, a húsevő parazita miatt

A szigorítás oka egy veszélyes parazita, az újvilági csavarlégy megjelenése. A nőstény légy élő, melegvérű állatok és emberek nyílt sebeibe vagy nyálkahártyáira rakja petéit. A kikelő lárvák az élő húsba fúrják magukat, és kezelés nélkül akár el is pusztíthatják a gazdatestet.

Texasban először egy háromhetes borjúban mutatták ki a parazitát, majd rövid időn belül egy második, egy hónapos borjúban is megtalálták. Az esetek a mexikói határ közelében történtek, egy olyan járvány részeként, amely Közép-Amerikán és Mexikón keresztül terjedt észak felé.

Greg Abbott texasi kormányzó katasztrófahelyzetet hirdetett, mert a fertőzés komoly veszélyt jelenthet a texasi mezőgazdaságra és állattenyésztésre.

Kanada szerint a hidegebb éghajlat miatt a parazita kisebb eséllyel telepedik meg az országban, de a hatóságok óvatosságból léptek. A gazdákat arra kérik, hogy figyeljék az állatok sebeit, különösen a váladékozó vagy bűzös sérüléseket. Az amerikai hatóságok karanténnal, mozgáskorlátozással, megfigyeléssel és steril legyek szabadon engedésével próbálják megfékezni a járványt – számolt be a BBC.

Újra megjelent Amerikában a húsevő parazita, amely élve falja fel áldozatait

Második esetben is kimutatták az Egyesült Államokban az újvilági csavarféreglegyet, vagyis azt a húsevő parazitát, amely állatok és emberek sebeibe rakja a petéit, majd a kikelő lárvák az élő szövetet kezdik felfalni. A mostani esetet Texasban, Zavala megyében azonosították egy egy hónapos borjúnál.

Már januárban is komoly aggodalmat okozott az újvilági csavarféreglégy terjedése az Egyesült Államok déli határánál. A húsevő parazitaként emlegetett rovar Mexikó felől közelített Texas felé, ezért az amerikai hatóságok nagyszabású védekezésbe kezdtek, hogy még időben megállítsák az északi irányú terjedést.