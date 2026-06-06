Újra megjelent Amerikában a húsevő parazita, amely élve falja fel áldozatait

Második esetben is kimutatták az Egyesült Államokban az újvilági csavarféreglegyet, vagyis azt a húsevő parazitát, amely állatok és emberek sebeibe rakja a petéit, majd a kikelő lárvák az élő szövetet kezdik felfalni. A mostani esetet Texasban, Zavala megyében azonosították egy egy hónapos borjúnál.

A húsevő parazita, az újvilági csavarféreg lárvája.

Fotó: Wikimedia Commons

Ismét felütötte a fejét Texasban az újvilági csavarféreglégy nevű húsevő parazita. A beszámoló szerint csütörtökön egy háromhetes borjúnál mutatták ki LaPryor közelében, nagyjából 50 mérföldre (80,5 km) a mexikói határtól. Pénteken már egy második esetet is megerősítettek: ezt egy egy hónapos borjúnál találták meg Zavala megyében, mintegy 5,6 mérföldre (9 km) az első fertőzött állattól.

A csavarféreg 1966 óta először jelent meg az Egyesült Államokban, miután egy texasi borjúban azonosították a fertőzést.

Cikkünk röviden:

Második esetben is kimutatták Texasban a húsevő parazitát, az újvilági csavarféreglegyet.

A parazitát most egy egy hónapos borjúnál azonosították, nagyjából 5,6 mérföldre az első friss esettől.

Az első mostani esetet csütörtökön találták meg, szintén Texasban, egy háromhetes borjúnál LaPryor közelében.

A csavarféreglégy sebekbe vagy testnyílásokba rakja petéit, a kikelő lárvák pedig élő szövetet falnak fel.

A hatóságok karanténnal, megfigyeléssel és steril legyek millióinak kiengedésével próbálják megfékezni a terjedést.

Az újvilági csavarféreglégy nősténye nyílt sebbe vagy testnyílásba rakja petéit. A lárvák néhány órán belül kikelnek, majd csavarszerűen befúródnak a húsba. A fertőzés mély, fájdalmas sebeket okozhat, kezelés nélkül pedig akár halálos is lehet. Az emberekre jelentett kockázat alacsony, de a hatóságok szerint a veszélyt komolyan kell venni.

Kutató steril csavarféreglegyek lárváit vizsgálja egy panamai laboratóriumban, ahol a parazita terjedésének megfékezésére tenyésztenek steril rovarokat. Fotó: JUAN JOSE RODRIGUEZ / AFP

Karanténnal és steril legyekkel védekeznek a húsevő parazita ellen

Az első eset után 12 mérföldes (12,3 km) karanténzónát hoztak létre, ahonnan ellenőrzés nélkül nem lehet melegvérű állatot, még háziállatot sem kivinni. A hatóságok mozgáskorlátozást, fokozott megfigyelést és kezelési készleteket vetettek be. Emellett hetente milliószámra engednek ki steril legyeket, hogy megakadályozzák a parazita szaporodását. Texasban már korábban katasztrófahelyzetet hirdettek, mert a csavarféreg komoly veszélyt jelenthet az állam marhaiparára – írja a Daily Mail.