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parazita

Újra megjelent Amerikában a húsevő parazita, amely élve falja fel áldozatait

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Ismét felütötte a fejét Texasban a húsevő parazitaként emlegetett újvilági csavarféreglégy. A hatóságok már a második esetet is megerősítették, miközben karanténnal és steril legyek millióinak kiengedésével próbálják megállítani a terjedést.
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parazitahúsevő parazitakártevőféreg

Második esetben is kimutatták az Egyesült Államokban az újvilági csavarféreglegyet, vagyis azt a húsevő parazitát, amely állatok és emberek sebeibe rakja a petéit, majd a kikelő lárvák az élő szövetet kezdik felfalni. A mostani esetet Texasban, Zavala megyében azonosították egy egy hónapos borjúnál.

A húsevő parazita, az újvilági csavarféreg lárvája.
A húsevő parazita, az újvilági csavarféreg lárvája.
Fotó: Wikimedia Commons

Ismét felütötte a fejét Texasban az újvilági csavarféreglégy nevű húsevő parazita. A beszámoló szerint csütörtökön egy háromhetes borjúnál mutatták ki LaPryor közelében, nagyjából 50 mérföldre (80,5 km) a mexikói határtól. Pénteken már egy második esetet is megerősítettek: ezt egy egy hónapos borjúnál találták meg Zavala megyében, mintegy 5,6 mérföldre (9 km) az első fertőzött állattól.

A csavarféreg 1966 óta először jelent meg az Egyesült Államokban, miután egy texasi borjúban azonosították a fertőzést.

Cikkünk röviden:

  • Második esetben is kimutatták Texasban a húsevő parazitát, az újvilági csavarféreglegyet.
  • A parazitát most egy egy hónapos borjúnál azonosították, nagyjából 5,6 mérföldre az első friss esettől.
  • Az első mostani esetet csütörtökön találták meg, szintén Texasban, egy háromhetes borjúnál LaPryor közelében.
  • A csavarféreglégy sebekbe vagy testnyílásokba rakja petéit, a kikelő lárvák pedig élő szövetet falnak fel.
  • A hatóságok karanténnal, megfigyeléssel és steril legyek millióinak kiengedésével próbálják megfékezni a terjedést.

Az újvilági csavarféreglégy nősténye nyílt sebbe vagy testnyílásba rakja petéit. A lárvák néhány órán belül kikelnek, majd csavarszerűen befúródnak a húsba. A fertőzés mély, fájdalmas sebeket okozhat, kezelés nélkül pedig akár halálos is lehet. Az emberekre jelentett kockázat alacsony, de a hatóságok szerint a veszélyt komolyan kell venni.

Handout picture taken on June 9, 2010 of a scientist inspecting trays with larvae of sterile screw-worm flies (Cochliomyia hominivorax), at a laboratory in Pacora, eastern Panama City. More than 200 people work in the Sterile Flies Producing Plant, a laboratory with a strong US support, from where every week, between 33 and 40 million sterlile flies are sent to the Darien jungle, between Panama and Colombia, to be released there to fight the progressive expansion from South America of the screw-worms, which affect the cattle and are risponsible for high economic losses. AFP PHOTO/Juan Jose RODRIGUEZ (Photo by Juan Jose RODRIGUEZ / AFP)
Kutató steril csavarféreglegyek lárváit vizsgálja egy panamai laboratóriumban, ahol a parazita terjedésének megfékezésére tenyésztenek steril rovarokat. Fotó: JUAN JOSE RODRIGUEZ / AFP

Karanténnal és steril legyekkel védekeznek a húsevő parazita ellen

Az első eset után 12 mérföldes (12,3 km) karanténzónát hoztak létre, ahonnan ellenőrzés nélkül nem lehet melegvérű állatot, még háziállatot sem kivinni. A hatóságok mozgáskorlátozást, fokozott megfigyelést és kezelési készleteket vetettek be. Emellett hetente milliószámra engednek ki steril legyeket, hogy megakadályozzák a parazita szaporodását. Texasban már korábban katasztrófahelyzetet hirdettek, mert a csavarféreg komoly veszélyt jelenthet az állam marhaiparára – írja a Daily Mail.

Repülőgépekből szórtak ki százmillió húsfaló legyet

Már januárban is komoly aggodalmat okozott az újvilági csavarféreglégy terjedése az Egyesült Államok déli határánál. A húsevő parazitaként emlegetett rovar Mexikó felől közelített Texas felé, ezért az amerikai hatóságok nagyszabású védekezésbe kezdtek, hogy még időben megállítsák az északi irányú terjedést.

A védekezés egyik leglátványosabb része az volt, hogy milliószámra szórtak ki steril legyeket Texas déli részén. Ezzel azt próbálták elérni, hogy a vadon élő nőstények steril hímekkel párosodjanak, így a parazita ne tudjon tovább szaporodni. Közben a mexikói határ mentén a védekezési zónát is kiterjesztették.

A csavarféreglégy azért különösen veszélyes, mert a sebekbe rakja petéit, a kikelő lárvák pedig élő szövetet kezdenek enni. Elsősorban az állatállományra jelent nagy fenyegetést, de ritka esetben embereket is megfertőzhet. Ezért már januárban is attól tartottak, hogy ha a parazita áttör Texasba, komoly állategészségügyi válságot okozhat.

 

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