A magánnyomozó elárulta: ezzel az egyetlen kérdéssel leleplezheted a hűtlen partnered

A megcsalás kétségtelenül az egyik legfájóbb élmény, amelyet egy párkapcsolat során átélhetünk, és ami a legtöbb esetben azonnal szakítást von maga után. Ugyanennyire, ha nem még gyötrőbb lehet az a gyanú, hogy a kedvesünk hűtlen lett hozzánk, amelyre több jel is utalhat. Az évek, évtizedek során az emberek számtalan módszert találtak ki a csalók lebuktatására, a témában még könyvek és filmek is születtek. Amennyiben nem vagy biztos abban, hogy a párod titkon félrelép-e, akkor a magánnyomozó tanácsát követve könnyedén eldöntheted.

Ezzel az egyetlen kérdéssel leleplezheted a hűtlen partnered /Fotó: Eric Ward / Unsplash

Egyetlen kérdés, amellyel lebuktatható a hűtlen fél egy párkapcsolatban

A közösségi médiában Venus Investigations néven tevékenykedő szakértő szerint elég egyetlen, meglehetősen konkrét kérdés ahhoz, hogy leleplezzük a hűtlen felet: meg kell kérdeznünk a másiktól, megcsal-e minket. Amennyiben erre egy szimpla nemen kívül bármilyen más, kitérő felelet érkezik, akkor sajnos valószínű, hogy a válasz igen.

Olyan válaszokra gondolok, mint például: 'Komolyan azt hiszed, hogy megcsalnálak?' vagy 'El sem hiszem, hogy ezzel vádolsz. Csak azért, mert későn értem haza a munkából, azt hiszed, hogy megcsallak?' Bármi, ami a 'nemen' kívül érkezik, azt jelzi, hogy bizony van okod az aggodalomra

- magyarázta el a magánnyomozó egy, a közösségi oldalán közzétett videóban, amelynek a kommentszekciójába meglehetősen vegyes reakciók érkeztek. Míg volt, aki arra mutatott rá, hogy a rendőrség is hasonló módszert használ a kihallgatásokkor, addig más úgy vélte, ettől még nem feltétlenül egy biztos módszer.

Nekem azt válaszolta a párom erre, hogy nem: egyenesen az arcomba hazudott

- árulta el az illető.

Ha fel kell tenned ezt a kérdést, akkor legbelül valószínűleg már tudod rá a választ

- emelte ki egy másik kommentelő, a Unilad beszámolója szerint.