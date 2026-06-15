Brutális jelenetek az utcán: ICE-ügynököt ütött el a furgon, lövések dördültek

Egy ICE-ügynök sérült meg hétfő reggel az Egyesült Államokban, amikor egy elfogás elől menekülő gyanúsított furgonnal elütötte. Az incidens a New Jersey állambeli Stafford Township Manahawkin városrészében történt, ahol a Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) munkatársai egy célzott műveletet hajtottak végre – írja a New York Post.

Az ICE-ügynök megsérült, miután egy menekülő sofőr elütötte, majd lövések dördültek az amerikai elfogási akció helyszínén Fotó: MICHAEL M. SANTIAGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

ICE-ügynök került a furgon útjába az elfogási akció során

A rendelkezésre álló információk szerint az ügynökök egy keresett személy elfogására készültek, amikor a gyanúsított megpróbált elmenekülni a helyszínről. A férfi egy furgonnal hajtott el, és eközben elütötte az egyik intézkedő ICE-ügynököt. A baleset után a sérült tisztviselő szolgálati fegyverét használva több lövést adott le a menekülő járműre.

Több lövés is eltalálhatta a furgont

A helyi sajtó beszámolói szerint a lövések közül több is célba találhatott. Szemtanúk és a helyszínen készült felvételek alapján a furgon hátsó ablaka kitört, ami arra utalhat, hogy a lövedékek elérték a járművet. Ennek ellenére a sofőrnek sikerült elhajtania a helyszínről.

A hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra a gyanúsított személyazonosságát, és arról sem érkezett hivatalos tájékoztatás, hogy a lövöldözés során megsérült-e. Az sem ismert, hogy pontosan milyen ügy miatt próbálták elfogni a férfit.

Nagyszabású rendőri akció indult

Az incidens után a környéket teljesen lezárták, a Route 72-es főutat mindkét irányban lezárták a nyomozás és a helyszínelés idejére. A területen jelentős rendőri és szövetségi jelenlét alakult ki, a helyszínen több tucat taktikai felszerelést viselő ICE-ügynök dolgozott.

Légi felvételeken jól látható volt, hogy a hatóságok sárga helyszínelési szalagokkal zárták körbe a területet, miközben nyomokat rögzítettek és adatokat gyűjtöttek a menekülő jármű felkutatásához. Az FBI és más szövetségi szervek is bekapcsolódtak a vizsgálatba.

Egyre több támadás éri az ICE munkatársait

Az eset azért is kapott kiemelt figyelmet az Egyesült Államokban, mert a szövetségi adatok szerint jelentősen emelkedett az ICE munkatársai elleni támadások száma az elmúlt időszakban. Az amerikai Belbiztonsági Minisztérium statisztikái szerint 2025 eleje és 2026 eleje között 66 olyan esetet regisztráltak, amelyben ICE-ügynököket támadás ért szolgálat közben.