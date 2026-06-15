Brutális jelenetek az utcán: ICE-ügynököt ütött el a furgon, lövések dördültek

Egy ICE-ügynök sérült meg hétfő reggel az Egyesült Államokban, amikor egy elfogás elől menekülő gyanúsított furgonnal elütötte. Az incidens a New Jersey állambeli Stafford Township Manahawkin városrészében történt, ahol a Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) munkatársai egy célzott műveletet hajtottak végre – írja a New York Post.
ICE-ügynök került a furgon útjába az elfogási akció során
A rendelkezésre álló információk szerint az ügynökök egy keresett személy elfogására készültek, amikor a gyanúsított megpróbált elmenekülni a helyszínről. A férfi egy furgonnal hajtott el, és eközben elütötte az egyik intézkedő ICE-ügynököt. A baleset után a sérült tisztviselő szolgálati fegyverét használva több lövést adott le a menekülő járműre.
Több lövés is eltalálhatta a furgont
A helyi sajtó beszámolói szerint a lövések közül több is célba találhatott. Szemtanúk és a helyszínen készült felvételek alapján a furgon hátsó ablaka kitört, ami arra utalhat, hogy a lövedékek elérték a járművet. Ennek ellenére a sofőrnek sikerült elhajtania a helyszínről.
A hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra a gyanúsított személyazonosságát, és arról sem érkezett hivatalos tájékoztatás, hogy a lövöldözés során megsérült-e. Az sem ismert, hogy pontosan milyen ügy miatt próbálták elfogni a férfit.
Nagyszabású rendőri akció indult
Az incidens után a környéket teljesen lezárták, a Route 72-es főutat mindkét irányban lezárták a nyomozás és a helyszínelés idejére. A területen jelentős rendőri és szövetségi jelenlét alakult ki, a helyszínen több tucat taktikai felszerelést viselő ICE-ügynök dolgozott.
Légi felvételeken jól látható volt, hogy a hatóságok sárga helyszínelési szalagokkal zárták körbe a területet, miközben nyomokat rögzítettek és adatokat gyűjtöttek a menekülő jármű felkutatásához. Az FBI és más szövetségi szervek is bekapcsolódtak a vizsgálatba.
Egyre több támadás éri az ICE munkatársait
Az eset azért is kapott kiemelt figyelmet az Egyesült Államokban, mert a szövetségi adatok szerint jelentősen emelkedett az ICE munkatársai elleni támadások száma az elmúlt időszakban. Az amerikai Belbiztonsági Minisztérium statisztikái szerint 2025 eleje és 2026 eleje között 66 olyan esetet regisztráltak, amelyben ICE-ügynököket támadás ért szolgálat közben.
A hatóságok szerint a járművel elkövetett támadások száma különösen aggasztó mértékben növekedett, ezért az ügyet kiemelt prioritással kezelik.
Várhatóan felépül a sérült ICE-ügynök
Bár a hatóságok hivatalosan még nem közöltek részletes információkat az ügynök állapotáról, amerikai sajtóértesülések szerint sérülései nem életveszélyesek. A források úgy tudják, hogy az ICE-ügynök várhatóan teljesen felépül.
A nyomozás jelenleg is folyamatban van, miközben a rendőrök és a szövetségi hatóságok továbbra is keresik a menekülő sofőrt, aki ellen több súlyos bűncselekmény miatt is eljárás indulhat.
Halálos lövöldözés Minneapolisban: ICE-ügynök lőtt le egy nőt egy razzia során
Drámai jelenetek játszódtak le szerda reggel Minneapolis déli részén, az amerikai Szövetségi Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) ügynöke lelőtt egy nőt rendőri akció közben, miután a hatóságok szerint az áldozat az autójával megpróbálta elütni az egyik tisztet. A lövöldözésről videó is készült, és heves vitát váltott ki a város vezetése és a szövetségi hatóságok között.
A Trump-kormányzat számára az amerikaiak biztonsága az első
Miközben a liberális politikusok és a fősodratú média továbbra is démonizálja a bevándorlási hivatal munkáját, az Egyesült Államokban végre érvényt szereznek a törvénynek. A belbiztonsági minisztérium (DHS) bejelentése szerint a bevándorlási és vámhivatal (ICE) tisztviselői sikeres akciósorozatot hajtottak végre, amelynek során súlyos bűncselekményekért – köztük gyermekek szexuális bántalmazásáért és emberölésért – elítélt illegális migránsokat vettek őrizetbe.