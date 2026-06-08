Egy 160 éves festmény lehet a bizonyíték az időutazásra

A rejtélyes alkotás egy fiatal nőt ábrázol egy erdei ösvényen, kezében egy apró tárggyal. Első pillantásra talán semmi különös nincs benne, ám sokak szerint a nő valójában egy okostelefont tart a kezében. A különös részlet miatt egyesek már odáig mentek, hogy a festményt az időutazás egyik bizonyítékának nevezték, írja a Daily Star.
A festményt az osztrák festő, Ferdinand Georg Waldmüller készítette a 19. század közepén. Az alkotás címe „A várva várt”, és jelenleg a müncheni Neue Pinakothek múzeum gyűjteményéhez tartozik. A képen egy fiatal nő sétál egy vidéki ösvényen, miközben tekintetét teljesen leköti az a tárgy, amelyet két kézzel maga előtt tart. Közben egy férfi a háttérben virággal várja őt a fák között.
Mintha csak egy mai jelenetet látnánk
Sokan éppen azért tartják hátborzongatónak a képet, mert a nő testtartása feltűnően hasonlít arra, ahogyan manapság emberek milliói nézik a telefonjukat az utcán.
Lehajtott fej. Mindkét kézzel tartott tárgy. Teljes figyelem az eszközön.
A közösségi médiában többen azt írták, hogy ha a nő modern ruhát viselne, senki sem gondolná, hogy a festmény több mint 160 éves.
Hogyan kerülhetett volna okostelefon egy 19. századi festményre?
Természetesen erre nincs tudományos magyarázat. A rejtélyről 2017 körül kezdtek tömegesen beszélni az internetezők, akik szerint a tárgy meglepően hasonlít egy iPhone-ra vagy más modern okostelefonra.
A probléma csak az, hogy az első iPhone-t az Apple 2007-ben mutatta be. De még az első valódi okostelefonok is csak az 1990-es években jelentek meg. A festmény viszont több mint száz évvel korábban készült.
A szakértők szerint sokkal egyszerűbb a válasz
A művészettörténészek többsége szerint a nő kezében nem telefon, hanem egy apró imakönyv vagy zsoltároskönyv látható. Az ilyen kis méretű könyvek rendkívül elterjedtek voltak a korban, különösen a vallásos emberek körében.
Peter Russell művészetkedvelő szerint a festmény valójában azt mutatja meg, mennyire megváltozott az emberek gondolkodása.
Az 1850-es években mindenki egyből könyvnek látta volna. Ma viszont szinte mindenki okostelefont lát benne
– fogalmazott.
Tényleg létezhet az időutazás?
A rejtélyes festmény nem egyedi eset. 2016-ban még Tim Cook, az Apple vezérigazgatója is arról beszélt, hogy egy amszterdami múzeumban látott egy több száz éves festményt, amelyen szintén egy okostelefonra emlékeztető tárgy szerepel.
Az alkotáson egy férfi egy téglalap alakú eszközt tart a kezében, amelyet egy nő és egy gyermek figyel. Ez a kép szintén táptalajt adott az időutazással kapcsolatos elméleteknek.
Bár az internet tele van olyan elméletekkel, amelyek szerint ezek a festmények az időutazás bizonyítékai, a szakértők szerint erre semmilyen valós bizonyíték nincs. A legtöbb kutató úgy véli, hogy az emberek egyszerűen a modern technológiák szemüvegén keresztül nézik a régi alkotásokat.
Ennek ellenére a Waldmüller-festmény továbbra is az egyik legismertebb művészeti rejtély maradt az interneten. És bár valószínűleg soha nem fog kiderülni, miért hasonlít ennyire egy okostelefonra a nő kezében tartott tárgy, a vita több mint egy évtizede nem csillapodik. Sokan még ma is úgy vélik, hogy a festmény egy olyan részletet őrzött meg, amelynek egyszerűen nem lenne szabad léteznie.
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