Egy 160 éves festmény lehet a bizonyíték az időutazásra

A rejtélyes alkotás egy fiatal nőt ábrázol egy erdei ösvényen, kezében egy apró tárggyal. Első pillantásra talán semmi különös nincs benne, ám sokak szerint a nő valójában egy okostelefont tart a kezében. A különös részlet miatt egyesek már odáig mentek, hogy a festményt az időutazás egyik bizonyítékának nevezték, írja a Daily Star.

Úgy tűnik, mintha A várva várt című, 1860-ban készült festményen a fiatal nő a mobilját nyomkodná, amit csak azzal lehetne magyarázni, hogy létezik időutazás – Fotó: Ferdinand Georg Waldmüller, Public domain, via Wikimedia Commons

A festményt az osztrák festő, Ferdinand Georg Waldmüller készítette a 19. század közepén. Az alkotás címe „A várva várt”, és jelenleg a müncheni Neue Pinakothek múzeum gyűjteményéhez tartozik. A képen egy fiatal nő sétál egy vidéki ösvényen, miközben tekintetét teljesen leköti az a tárgy, amelyet két kézzel maga előtt tart. Közben egy férfi a háttérben virággal várja őt a fák között.

Mintha csak egy mai jelenetet látnánk

Sokan éppen azért tartják hátborzongatónak a képet, mert a nő testtartása feltűnően hasonlít arra, ahogyan manapság emberek milliói nézik a telefonjukat az utcán.

Lehajtott fej. Mindkét kézzel tartott tárgy. Teljes figyelem az eszközön.

A közösségi médiában többen azt írták, hogy ha a nő modern ruhát viselne, senki sem gondolná, hogy a festmény több mint 160 éves.

Hogyan kerülhetett volna okostelefon egy 19. századi festményre?

Természetesen erre nincs tudományos magyarázat. A rejtélyről 2017 körül kezdtek tömegesen beszélni az internetezők, akik szerint a tárgy meglepően hasonlít egy iPhone-ra vagy más modern okostelefonra.

A probléma csak az, hogy az első iPhone-t az Apple 2007-ben mutatta be. De még az első valódi okostelefonok is csak az 1990-es években jelentek meg. A festmény viszont több mint száz évvel korábban készült.

A szakértők szerint sokkal egyszerűbb a válasz

A művészettörténészek többsége szerint a nő kezében nem telefon, hanem egy apró imakönyv vagy zsoltároskönyv látható. Az ilyen kis méretű könyvek rendkívül elterjedtek voltak a korban, különösen a vallásos emberek körében.

Peter Russell művészetkedvelő szerint a festmény valójában azt mutatja meg, mennyire megváltozott az emberek gondolkodása.

Az 1850-es években mindenki egyből könyvnek látta volna. Ma viszont szinte mindenki okostelefont lát benne

– fogalmazott.