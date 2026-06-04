Ritka fotók kerültek elő: így ütötte lovaggá III. Károly Idris Elbát

Különleges elismerésben részesült a világhírű brit színész, Idris Elba, akit III. Károly király lovaggá ütött egy ünnepélyes ceremónián a windsori kastélyban kedden – írja a People.

Idris Elba lovagi címet kapott III. Károly királytól

Fotó: FREDERIC J. BROWN / AFP

Sir Idris Elba a rangos kitüntetést az ifjúságért végzett kiemelkedő tevékenységéért kapta.

III. Károly király a hagyományoknak megfelelően kardjával megérintette Elba vállait, miközben a színész térdre ereszkedett. Az ünnepélyes ceremóniáról képeket is osztott meg a királyi udvar, továbbá gratuláltak minden díjazottnak.

Megható üzenettel reagált Idris Elba a kitüntetésért

„Hálásak vagyunk. A munka folytatódik” – írta Idris Elba.

A színész régóta együttműködik a The King's Trust szervezettel, amelynek jószolgálati nagykövete is.

A színész korábban többször elmondta, hogy pályafutása indulásában kulcsszerepet játszott a szervezet. Mindössze 18 éves volt, amikor támogatást kapott a programtól, amely segítette művészi karrierje elindítását.

Súlyos bírságot kapott Idris Elba

Ahogy arról az Origo januárban beszámolt, egy rövid, de annál kínosabb közlekedési ügy került reflektorfénybe Londonban, amelynek főszereplője Idris Elba. A színészt egy 20 mérföld/órás sebességkorlátozású szakaszon mérték be, ahol robogójával ennél jóval gyorsabban haladt. A rendőrség fotókkal igazolta a sebességtúllépést, így az ügy bíróság elé került. A bíróság összesen mintegy 140 ezer forintnyi pénzbírságot és járulékos költséget rótt ki a színészre.