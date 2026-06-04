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színész

Ritka fotók kerültek elő: így ütötte lovaggá III. Károly Idris Elbát

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Rangos elismerést kapott a királyi családtól a világhírű brit színész. III. Károly király lovaggá ütötte Idris Elbát, az ifjúságért végzett kiemelkedő tevékenységéért.
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színészidris elbaIII. Károly király

Különleges elismerésben részesült a világhírű brit színész, Idris Elba, akit III. Károly király lovaggá ütött egy ünnepélyes ceremónián a windsori kastélyban kedden – írja a People.

British actor Idris Elba attends the premiere of Amazon MGM Studios' "Masters of the Universe" at TCL Chinese Theatre in Hollywood, California, on May 18, 2026. (Photo by Frederic J. Brown / AFP)
Idris Elba lovagi címet kapott III. Károly királytól 
Fotó: FREDERIC J. BROWN / AFP

Sir Idris Elba a rangos kitüntetést az ifjúságért végzett kiemelkedő tevékenységéért kapta.

III. Károly király a hagyományoknak megfelelően kardjával megérintette Elba vállait, miközben a színész térdre ereszkedett. Az ünnepélyes ceremóniáról képeket is osztott meg a királyi udvar, továbbá gratuláltak minden díjazottnak.

Megható üzenettel reagált Idris Elba a kitüntetésért

„Hálásak vagyunk. A munka folytatódik” – írta Idris Elba.

A színész régóta együttműködik a The King's Trust szervezettel, amelynek jószolgálati nagykövete is.

A színész korábban többször elmondta, hogy pályafutása indulásában kulcsszerepet játszott a szervezet. Mindössze 18 éves volt, amikor támogatást kapott a programtól, amely segítette művészi karrierje elindítását.

Súlyos bírságot kapott Idris Elba

Ahogy arról az Origo januárban beszámolt, egy rövid, de annál kínosabb közlekedési ügy került reflektorfénybe Londonban, amelynek főszereplője Idris Elba. A színészt egy 20 mérföld/órás sebességkorlátozású szakaszon mérték be, ahol robogójával ennél jóval gyorsabban haladt. A rendőrség fotókkal igazolta a sebességtúllépést, így az ügy bíróság elé került. A bíróság összesen mintegy 140 ezer forintnyi pénzbírságot és járulékos költséget rótt ki a színészre. 

 

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