Ritka fotók kerültek elő: így ütötte lovaggá III. Károly Idris Elbát

Különleges elismerésben részesült a világhírű brit színész, Idris Elba, akit III. Károly király lovaggá ütött egy ünnepélyes ceremónián a windsori kastélyban kedden – írja a People.
Sir Idris Elba a rangos kitüntetést az ifjúságért végzett kiemelkedő tevékenységéért kapta.
III. Károly király a hagyományoknak megfelelően kardjával megérintette Elba vállait, miközben a színész térdre ereszkedett. Az ünnepélyes ceremóniáról képeket is osztott meg a királyi udvar, továbbá gratuláltak minden díjazottnak.
Megható üzenettel reagált Idris Elba a kitüntetésért
„Hálásak vagyunk. A munka folytatódik” – írta Idris Elba.
A színész régóta együttműködik a The King's Trust szervezettel, amelynek jószolgálati nagykövete is.
A színész korábban többször elmondta, hogy pályafutása indulásában kulcsszerepet játszott a szervezet. Mindössze 18 éves volt, amikor támogatást kapott a programtól, amely segítette művészi karrierje elindítását.
Súlyos bírságot kapott Idris Elba
Ahogy arról az Origo januárban beszámolt, egy rövid, de annál kínosabb közlekedési ügy került reflektorfénybe Londonban, amelynek főszereplője Idris Elba. A színészt egy 20 mérföld/órás sebességkorlátozású szakaszon mérték be, ahol robogójával ennél jóval gyorsabban haladt. A rendőrség fotókkal igazolta a sebességtúllépést, így az ügy bíróság elé került. A bíróság összesen mintegy 140 ezer forintnyi pénzbírságot és járulékos költséget rótt ki a színészre.