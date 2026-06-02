Senki sem számolt vele, mégis ő lett korunk legismertebb uralkodója

Egy váratlan fordulat örökre megváltoztatta egy fiatal hercegnő életét. II. Erzsébet 73 évvel ezelőtti koronázása egy olyan uralkodás kezdetét jelentette, amely több mint hét évtizeden át meghatározta az Egyesült Királyság történetét.

Erzsébet hercegnő Fülöp herceggel a Buckingham-palotában, az esküvőjük után, 1947-ben. Hat évvel később már II. Erzsébet néven jelent meg a Buckingham-palota falai között. Fotó: By Anefo - http://proxy.handle.net/10648/a8aff004-d0b4-102d-bcf8-003048976d84, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=106995556

Mikor lépett a trónra II. Erzsébet angol királynő?

1953. június 2-án a világ figyelme Londonra szegeződött, amikor a Westminster-apátságban hivatalosan is megkoronázták II. Erzsébetet. A ceremónia történelmi jelentőségű volt: ez lett az első brit koronázás, amelyet televízión is közvetítettek, így emberek tízmilliói követhették az eseményeket otthonaikból.

II. Erzsébet királynő élete

Amikor 1926-ban megszületett Erzsébet hercegnő, szinte senki sem gondolta, hogy egyszer királynő lesz. Élete 1936-ban vett váratlan fordulatot, amikor nagybátyja, VIII. Eduárd lemondott a trónról, hogy feleségül vehesse az elvált amerikai Wallis Simpsont.

A döntés után Erzsébet édesapja, VI. György lett a király, a fiatal hercegnő pedig az első számú trónörökös. Ettől kezdve élete gyökeresen megváltozott: egyre több nyilvános szereplést vállalt, tanulmányai pedig tudatosan az uralkodói feladatokra készítették fel.

A második világháború évei különösen nagy hatással voltak a későbbi királynőre. Miközben London a német bombázások célpontjává vált, a királyi család az országban maradt, ami jelentősen növelte népszerűségét.

Amikor Erzsébet betöltötte a 18. életévét, ragaszkodott hozzá, hogy ő is részt vegyen a háborús erőfeszítésekben. Belépett a brit hadsereg női egységébe, ahol autószerelőként és gépjárművezetőként szolgált. A háború végén még arra is volt lehetősége, hogy húgával, Margit hercegnővel együtt belevessen magát a győzelmet ünneplő londoni tömegbe.

II. Erzsébet koronázási portréja, 1953. Fotó: By Cecil Beaton - Royal Collection RCIN 2153177, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=122815139

Egy szerelem, amelyből királyi házasság lett

A későbbi királynő már fiatalon megismerte Fülöp herceget, akivel éveken át levelezett. Kapcsolatuk azonban nem volt egyszerű: az eljegyzést titokban tartották, és a házasság előtt Fülöpnek több változtatást is vállalnia kellett helyzete rendezése érdekében.

Az esküvőt 1947-ben tartották a Westminster-apátságban. A második világháború utáni megszorítások még ekkor is érezhetők voltak, ezért a fiatal hercegnő külön ruhajegyek segítségével tudta elkészíttetni menyasszonyi ruháját.