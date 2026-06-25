Több mint 50 ezer illegális migráns és külföldi bűnöző tűnt el a brit hatóságok látóköréből

A brit belügyminisztérium 2024 decemberi belső adatai szerint több mint 50 ezer olyan személyt tartanak nyilván, aki a bevándorlási eljárás során megszakította a kapcsolatot a hatóságokkal, és szökevényként (absconder) szerepel a rendszerben. Az érintettek között mintegy 1200 külföldi állampolgárságú bűnelkövető is található – számolt be róla a Daily Mail.

Archív felvétel a La Manche csatornán átkelő migránsokról. A brit belügyminisztérium adatai szerint több mint 50 ezer illegális migráns szerepel szökevényként a nyilvántartásban.

Fotó: BEN STANSALL / AFP

Mit mutatnak a nyilvánosságra került adatok az illegális migránsokról?

Az adatokat a határellenőrzésért és bevándorlásért felelős független főfelügyelő szerezte meg. A kimutatás szerint a nyilvántartott szökevények száma meghaladja azoknak a menedékkérőknek a számát, akiknek ügyében a brit belügyminisztérium még nem hozott elsőfokú döntést.

A jelentés szerint a nyilvántartásban szereplők között vannak:

elutasított menedékkérők, akik a kitoloncolás elkerülése érdekében tűntek el;

olyan külföldi bűnelkövetők, akik elkerülték a kiutasítást;

valamint a La Manche csatornán keresztül érkezett menedékkérők, akik bevándorlási óvadék mellett hagyták el a hatóságok látókörét.

A brit Munkáspárt az előző konzervatív kormány bevándorlási politikáját tette felelőssé a kialakult helyzetért.

A The Telegraph által idézett belügyminisztériumi forrás szerint azok nyomon követése, akiknek nem volt joguk az Egyesült Királyságban tartózkodni, korábban rendezetlen volt, és az adatok sem voltak megbízhatóak. A forrás szerint az előző kormány idején a kitoloncolások száma nem tudott lépést tartani az érkezők számával, miközben a menedékkérelmek feldolgozása lelassult a később meghiúsult ruandai terv előkészítése miatt. A nyilatkozat szerint ennek következtében a menedékjogi ügyhátralék 175 ezerre emelkedett.