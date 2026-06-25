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illegális migráns

Több mint 50 ezer illegális migráns és külföldi bűnöző tűnt el a brit hatóságok látóköréből

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Belső belügyminisztériumi adatok alapján több tízezer olyan személy szerepel a brit hatóságok nyilvántartásában, aki megszakította a kapcsolatot a bevándorlási hatóságokkal. Az illegális migráns státuszban nyilvántartott érintettek között elutasított menedékkérők, külföldi bűnelkövetők, valamint olyan személyek is vannak, akik menedékjogi kérelmük elbírálása alatt nem teljesítették az előírt jelentkezési kötelezettségüket.
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illegális migránsmenekülésAnglia

A brit belügyminisztérium 2024 decemberi belső adatai szerint több mint 50 ezer olyan személyt tartanak nyilván, aki a bevándorlási eljárás során megszakította a kapcsolatot a hatóságokkal, és szökevényként (absconder) szerepel a rendszerben. Az érintettek között mintegy 1200 külföldi állampolgárságú bűnelkövető is található – számolt be róla a Daily Mail.

Archív felvétel a La Manche csatornán átkelő migránsokról. A brit belügyminisztérium adatai szerint több mint 50 ezer illegális migráns szerepel szökevényként a nyilvántartásban. (FILES) Royal National Lifeboat Institution (RNLI) Severn class lifeboat, the City of London II, makes its way towards migrants travelling in an inflatable boat across the English Channel, bound for Dover on the south coast of England, on April 5, 2023. June 23, 2026 marks 10 years since the UK voted for Brexit, upending the country's politics and triggering fraught negotiations that finally concluded when it left the European Union in January 2020. Immigration, trade and the economy were all key issues during the Brexit campaign. (Photo by Ben Stansall / AFP)
Archív felvétel a La Manche csatornán átkelő migránsokról. A brit belügyminisztérium adatai szerint több mint 50 ezer illegális migráns szerepel szökevényként a nyilvántartásban.
Fotó: BEN STANSALL / AFP

Mit mutatnak a nyilvánosságra került adatok az illegális migránsokról?

Az adatokat a határellenőrzésért és bevándorlásért felelős független főfelügyelő szerezte meg. A kimutatás szerint a nyilvántartott szökevények száma meghaladja azoknak a menedékkérőknek a számát, akiknek ügyében a brit belügyminisztérium még nem hozott elsőfokú döntést.

A jelentés szerint a nyilvántartásban szereplők között vannak:

  • elutasított menedékkérők, akik a kitoloncolás elkerülése érdekében tűntek el;
  • olyan külföldi bűnelkövetők, akik elkerülték a kiutasítást;
  • valamint a La Manche csatornán keresztül érkezett menedékkérők, akik bevándorlási óvadék mellett hagyták el a hatóságok látókörét.

A brit bevándorlási rendszerben nyilvántartott személyeknek rendszeres kapcsolatot kell tartaniuk a belügyminisztériummal, és teljesíteniük kell az előírt jelentkezési kötelezettségeket. Amennyiben ezt nem teszik meg, a hatóságok szökevényként tartják nyilván őket. Ez végrehajtási intézkedéseket, például elfogást vagy őrizetbe vételt is maga után vonhat.

A brit Munkáspárt az előző konzervatív kormány bevándorlási politikáját tette felelőssé a kialakult helyzetért.

A The Telegraph által idézett belügyminisztériumi forrás szerint azok nyomon követése, akiknek nem volt joguk az Egyesült Királyságban tartózkodni, korábban rendezetlen volt, és az adatok sem voltak megbízhatóak. A forrás szerint az előző kormány idején a kitoloncolások száma nem tudott lépést tartani az érkezők számával, miközben a menedékkérelmek feldolgozása lelassult a később meghiúsult ruandai terv előkészítése miatt. A nyilatkozat szerint ennek következtében a menedékjogi ügyhátralék 175 ezerre emelkedett.

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