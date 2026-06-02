Meghalt a népszerű influenszer: holtan találták egy luxushotelben

Az elhunyt Hilde Lynn Helphensteint Jerry Gogosian néven ismertek a közösségi médiában. Az influenszer holttestére végül kezelőorvosa talált rá, miután nem tudta elérni telefonon – írja a New York Post.
Rejtély övezi az influenszer halálát
A helyszínen egy üres vodkásüveget, egy összetört poharat és azonosítatlan gyógyszereket találtak. A hatóságok egyelőre gyanús halálesetként kezelik az ügyet, a pontos halálok még nem ismert. A szálloda közlése szerint mindenben együttműködnek a nyomozó hatóságokkal.
A 40 éves kaliforniai nő hetek óta Brazíliában tartózkodott, ahol a beavatkozás utáni felépülését töltötte.
A kortárs művészeti világ egyik legismertebb online véleményformálójának számított. Instagram-oldalát több mint 150 ezren követték, emellett podcastot vezetett és több neves márkával is együttműködött. Halála különösen megrázta követőit, mivel utolsó bejegyzéseiben még vidáman számolt be brazíliai élményeiről.
Hátborzongató üzeneteket hagyott hátra az influenszer
A közösségi médiát megrázta a 30 éves mexikói influenszer, Paola Márquez halála is, akit otthonában találtak holtan, néhány órával azután, hogy még élő videóban beszélgetett követőivel. A több mint 1,7 millió TikTok-követővel rendelkező tartalomgyártó utolsó bejegyzéseit halála után sokan aggasztónak találták, mivel veszteségről és nehézségekről írt bennük.
Hónapokra eltűnt az internetről, tragikus hírt kaptak a rajongók
Varsói lakásában találták meg holtan a 25 éves Masza Graczykowskát, miután hosszú időre eltűnt a közösségi médiából. A népszerű influenszer korábban nyíltan beszélt mentális problémáiról és egészségügyi gondjairól, ezért rajongói már hónapok óta aggódtak érte. A hatóságok vizsgálják a haláleset körülményeit, de az eddigi információk szerint idegenkezűségre utaló nyomot nem találtak.