Meghalt a népszerű influenszer: holtan találták egy luxushotelben

Az elhunyt Hilde Lynn Helphensteint Jerry Gogosian néven ismertek a közösségi médiában. Az influenszer holttestére végül kezelőorvosa talált rá, miután nem tudta elérni telefonon – írja a New York Post.

5 csillagos luxushotelben halt meg az influenszer

Rejtély övezi az influenszer halálát

A helyszínen egy üres vodkásüveget, egy összetört poharat és azonosítatlan gyógyszereket találtak. A hatóságok egyelőre gyanús halálesetként kezelik az ügyet, a pontos halálok még nem ismert. A szálloda közlése szerint mindenben együttműködnek a nyomozó hatóságokkal.

A 40 éves kaliforniai nő hetek óta Brazíliában tartózkodott, ahol a beavatkozás utáni felépülését töltötte.

A kortárs művészeti világ egyik legismertebb online véleményformálójának számított. Instagram-oldalát több mint 150 ezren követték, emellett podcastot vezetett és több neves márkával is együttműködött. Halála különösen megrázta követőit, mivel utolsó bejegyzéseiben még vidáman számolt be brazíliai élményeiről.