Irán lezárja a Hormuzi-szorost

Az iráni Forradalmi Gárda haditengerészete közölte, hogy az Egyesült Államok és Izrael tűzszüneti megállapodásának megsértésére hivatkozva lezárták a Hormuzi-szorost minden hajó számára – írta a BBC.
A haditengerészet szigorú figyelmeztetést adott ki minden hajónak: „Ne közelítsék meg a Hormuzi-szorost, különben veszélybe kerül a biztonságuk.”
Irán lezárja a szorost
J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke a Fox Newsnak azt nyilatkozta, hogy a Hormuzi-szoros továbbra is teljesen nyitott, annak ellenére, hogy Irán másként állítja.
Nem látunk semmilyen bizonyítékot arra, hogy az irániak továbbra is lezárnák a Hormuzi-szorost
– mondja Vance.
„Tegnap valójában 16 millió hordó olajat emeltünk ki a Hormuzi-szorosból” – mondja Vance. „Szóval látjuk, hogy ezek a hajók mozognak.”
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