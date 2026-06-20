Irán lezárja a Hormuzi-szorost

A haditengerészet szigorú figyelmeztetést adott ki minden hajónak: „Ne közelítsék meg a Hormuzi-szorost, különben veszélybe kerül a biztonságuk.”

Irán döntést hozott.

Fotó: Marine Traffic

Irán lezárja a szorost

J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke a Fox Newsnak azt nyilatkozta, hogy a Hormuzi-szoros továbbra is teljesen nyitott, annak ellenére, hogy Irán másként állítja.

Nem látunk semmilyen bizonyítékot arra, hogy az irániak továbbra is lezárnák a Hormuzi-szorost

– mondja Vance.

„Tegnap valójában 16 millió hordó olajat emeltünk ki a Hormuzi-szorosból” – mondja Vance. „Szóval látjuk, hogy ezek a hajók mozognak.”