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Irán lezárja a Hormuzi-szorost

20 órája
Olvasási idő: 2 perc
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Az iráni Forradalmi Gárda haditengerészete közölte, hogy az Egyesült Államok és Izrael tűzszüneti megállapodásának megsértésére hivatkozva lezárták a Hormuzi-szorost minden hajó számára – írta a BBC.
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A haditengerészet szigorú figyelmeztetést adott ki minden hajónak: „Ne közelítsék meg a Hormuzi-szorost, különben veszélybe kerül a biztonságuk.”

irán
Irán döntést hozott.
Fotó: Marine Traffic

Irán lezárja a szorost

J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke a Fox Newsnak azt nyilatkozta, hogy a Hormuzi-szoros továbbra is teljesen nyitott, annak ellenére, hogy Irán másként állítja.

Nem látunk semmilyen bizonyítékot arra, hogy az irániak továbbra is lezárnák a Hormuzi-szorost

mondja Vance.

„Tegnap valójában 16 millió hordó olajat emeltünk ki a Hormuzi-szorosból” – mondja Vance. „Szóval látjuk, hogy ezek a hajók mozognak.”

 

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