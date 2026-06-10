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Ezt látnia kell! Tankkal érkezett a koncertre az Iron Maiden frontembere – videó

12 perce
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A Sweden Rock Festival idei egyik leglátványosabb pillanata Bruce Dickinson bevonulása volt, amely szó szerint katonai méreteket öltött. Az Iron Maiden ismét nem aprózta el a show-t, a zenekar frontembere ugyanis tankkal érkezett a koncert helyszínére.
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Az Iron Maiden ismét látványos jelenettel hívta fel magára a figyelmet a Sweden Rock Festivalon, ahol Bruce Dickinson bevonulása lett a nap egyik legnagyobb beszédtémája: az Iron Maiden énekese tankkal érkezett. A zenekar videót is közzétett arról, ahogy az énekes begördül a tankkal a koncert előtt. A felvételen Dickinson mosolyogva tartja a brit zászlót és egy svéd lobogót.

Az Iron Maiden látványos jelenettel hívta fel magára a figyelmet a Sweden Rock Festivalon
Az Iron Maiden látványos jelenettel hívta fel magára a figyelmet a Sweden Rock Festivalon – Fotó: FREDRIK SANDBERG / TT NEWS AGENCY

A svéd hadsereg adta az „Ubert” az Iron Maiden frontemberének

A különleges bevonulás a fesztivál csütörtök esti headliner fellépése előtt történt a svédországi Sölvesborgban. Bruce Dickinson később úgy fogalmazott, a tankos érkezés egy spontán ötletből nőtte ki magát, miután egy kocsmai beszélgetés során felmerült, hogy akár így is bevonulhatna a fesztiválra. Mint fogalmazott, a svéd hadsereg végül valóban rendelkezésükre bocsátotta a járművet, amelyet ő csak „a végső Ubernek” nevezett.

Korábban Dickinson arról is mesélt, hogy pilótaként a Királyi Légierő katonáit szállította haza Afganisztánból egy Boeing 747 fedélzetén. Az énekes hat évvel ezelőtt tiszteletbeli Group Captain rangot kapott a Royal Air Force-nál, és 25 éve van kereskedelmi pilótaengedélye.

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