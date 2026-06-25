Iskolai lövöldözés után betiltottak egy népszerű videojátékot a Fülöp-szigeteken

Az iskolai lövöldözés hétfőn történt a Fülöp-szigeteki Tacloban városának San Jose Nemzeti Középiskolájában. A hatóságok szerint két, 15 és 14 éves fiú kézifegyverekkel tüzet nyitott egy tanteremben. A támadásban három diák életét vesztette, húszan pedig megsérültek.

Az iskolai lövöldözés után a Fülöp-szigeteki hatóságok ideiglenesen blokkolták a Gorebox videojátékot (képünk illusztráció)

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Miért tiltották le a videojátékot?

A Fülöp-szigetek kiberbiztonsági hatósága ideiglenesen blokkolta a Gorebox nevű videojátékot, miután az előzetes nyomozás szerint a 14 éves gyanúsított rendszeresen játszott vele.

A hatóságok közlése szerint a döntés nem jelenti azt, hogy a játék közvetlenül felelős a történtekért, hanem azt a célt szolgálja, hogy megvizsgálják, az online platformnak lehetett-e szerepe a támadás előzményeiben.

A Gorebox egy belső nézetes lövöldözős videojáték, amelyet egyedül vagy online többjátékos módban is lehet játszani. A játék 18 éven felüliek számára ajánlott, mivel rendkívül erőszakos tartalmat tartalmaz.

A BBC ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy a tudományos kutatások eddig nem mutattak ki közvetlen ok-okozati kapcsolatot a videojátékok és az erőszakos viselkedés között.

A rendőrség emberölés miatt vádat emelt a 15 éves gyanúsított ellen. A 14 éves fiú ellen életkora miatt a Fülöp-szigeteki jogszabályok alapján nem indítható büntetőeljárás.

Mit állapítottak meg a nyomozók az iskolai lövöldözésről?

A nyomozók szerint a fiatalabb fiú erőszakos tartalmakat is közzétett az interneten, és jelentős hatást gyakorolhattak rá az online felületeken elérhető tartalmak.

A hatóságok közlése szerint a 9 milliméteres pisztoly a fiú rendőrként dolgozó nagynénjéé volt, akit a történtek után felfüggesztettek. A másik gyanúsított fegyvere nagyapja biztonsági cégéhez volt bejegyezve.

A történtek nyomán a Fülöp-szigeteki szenátus folytatja az online platformokon megjelenő erőszakos tartalmak gyermekekre gyakorolt hatásának vizsgálatát. A hatóságok emellett az iskolai biztonsági intézkedések felülvizsgálatát is kezdeményezték. A kormány szerint fontos megelőzni, hogy a történtek után mások is hasonló támadásokat kövessenek el.