Ez a koktél lehet a nyár slágeritala

Miközben az elmúlt években olyan italok uralták a nyári teraszokat, mint az Aperol Spritz vagy a Negroni, egy egyszerű spanyol klasszikus csendben készül átvenni a helyüket. A Tinto de Verano, amelynek neve szó szerint „nyári vörösbort” jelent, egy könnyed, frissítő koktél, amelynek népszerűsége Spanyolországban már több mint egy évszázada töretlen - írja a Huffington Post.

A friss citrusokkal és jéggel készült italok bármilyen alkalmat feldobnak. A kép illusztráció.

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Az ital sikerének titka az egyszerűségében rejlik

A hagyományos recept mindössze két összetevőt tartalmaz: vörösbort és citrusos szénsavas üdítőt, amelyeket általában fele-fele arányban kevernek össze, majd jéggel és egy szelet citrommal vagy naranccsal tálalnak. A szangriával ellentétben nem kerül bele tömény alkohol, extra cukor vagy gyümölcsdarabok, így könnyebb és kevésbé édes alternatívát kínál a nyári hőségben.

A gasztronómiai szakértők szerint a Tinto de Verano hosszú ideig a spanyolok jól őrzött titka volt, ám most minden esélye megvan arra, hogy világszerte ismertté váljon.

Jeff Koehler szakácskönyvíró, aki évtizedek óta Spanyolországban él, úgy véli, az ital tökéletesen illeszkedik a mediterrán életérzéshez. Elmondása szerint gyakran fogyasztja baráti összejöveteleken vagy tengerparti bárokban, ahol a hangsúly nem a látványos koktélokon, hanem a kellemes társaságon van. A legenda szerint az ital a dél-spanyolországi Córdobában született. A történet szerint egy helyi vendéglős, Federico Vargas egy rendkívüli nyári hőhullám idején vörösbort kevert szénsavas üdítővel, hogy könnyebben fogyasztható italt kínáljon vendégeinek. Az új keverék gyorsan népszerű lett, és idővel a spanyol nyarak egyik elengedhetetlen kellékévé vált.

A szakértők szerint a Tinto de Verano jól illeszkedik ahhoz a fogyasztói trendhez, amely az alacsonyabb alkoholtartalmú, könnyed italokat részesíti előnyben.

Linda Trotta borászati szakember szerint egyre többen keresnek olyan frissítő alternatívákat, amelyek kevésbé erősek, mégis élvezetesek egy forró nyári napon. Az elkészítés sem igényel különösebb szakértelmet. A legtöbb szakértő szerint elegendő egy könnyed, gyümölcsös vörösbor, amelyet citrusos szódával kevernek össze. A spanyolok gyakran egyszerű asztali bort használnak hozzá, hiszen a cél nem a luxus, hanem a frissítő élmény. A citrusos üdítők közül a klasszikus limonádék vagy enyhén édes szódák bizonyulnak a legjobb választásnak. Bár az alaprecept rendkívül egyszerű, a kreatív variációknak is van helye. Egyes bárok kesernyésebb citrusos italokkal készítik, mások különleges tálalási módokkal teszik látványosabbá a koktélt. A szakértők ugyanakkor egyetértenek abban, hogy az ital valódi értéke a letisztultságában rejlik.