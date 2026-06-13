Ez a két egyszerű mozdulat elárulhatja, meddig fog élni

Az izomerő szerepét egy New York-i kutatócsoport vizsgálta több mint 5400, 63 és 99 év közötti nő bevonásával. A JAMA Network Openben megjelent tanulmány szerint a résztvevőket csaknem egy évtizeden át követték, és két egyszerű erőteszttel mérték fel az állapotukat: a kéz szorítóerejével, valamint azzal, milyen gyorsan tudnak ötször egymás után felállni egy székről segítség nélkül.

Az izomerő idősebb korban fontos egészségi jelző lehet

Fotó: senivpetro / Magnific

Izomerő idősebb korban: a kézszorítás és a felállás is árulkodó lehet

A vizsgálat elején a résztvevők egy úgynevezett dinamométert szorítottak meg, amely megmérte a kéz szorítóerejét. Emellett elvégeztek egy széktesztet is: karba tett kézzel kellett ötször egymás után felállniuk és visszaülniük egy székre.

A kutatók azt találták, hogy azoknál, akiknek a legerősebb volt a kézszorításuk, alacsonyabb volt a halálozási kockázat a követési idő alatt, mint a leggyengébb csoportban. Hasonló összefüggést figyeltek meg a székteszt esetében is: akik gyorsabban tudták teljesíteni a feladatot, kedvezőbb eredményeket mutattak.

Nem testépítésről, hanem mindennapi erőről van szó

A kutatás üzenete nem az, hogy idősebb korban mindenkinek látványos izomzatot kell építenie. Sokkal inkább arról van szó, hogy

a mindennapi mozgáshoz szükséges erő megőrzése kulcsfontosságú lehet.

A rendszeres mozgás, fontos tényezője a lehet a mindennapi erő megőrzésének

Fotó: wirestock / Magnific

Az erősebb izmok segíthetnek abban, hogy valaki könnyebben felálljon, járjon, lépcsőzzön, bevásárlótáskát vigyen, vagy akár megakadályozzon egy esést. Ez különösen fontos, mert idősebb korban az esések súlyos sérülésekhez és hosszabb felépüléshez vezethetnek.

A gyengébb izomerő figyelmeztető jel lehet

A tanulmány szerint a leggyengébb kézszorítású résztvevők 14 kilogrammnál kisebb erőt fejtettek ki, míg a legerősebb csoport 24 kilogramm feletti értéket ért el. A széktesztben a lassabb csoportnak több mint 16,7 másodperc kellett az öt felálláshoz, a leggyorsabbak viszont 11 másodpercnél rövidebb idő alatt végeztek.

A kutatók szerint ezek az egyszerű tesztek segíthetnek felhívni a figyelmet arra, ha valakinél csökken az izomerő, és érdemes lenne többet foglalkozni az erősítő mozgásokkal – számolt be a kutatásról a Daily Mail.