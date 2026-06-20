Meghalt a Jóbarátok legendás rendezője

85 éves korában meghalt James Burrows amerikai rendező és producer, akit a televíziós vígjátékok egyik legnagyobb hatású alkotójaként tartottak számon. Családja közlése szerint pénteken, szerettei körében hunyt el – számolt be róla a Variety.

James Burrows 11 Emmy-díjat nyert pályafutása során

Fotó: AMY SUSSMAN / James Burrows

James Burrows több mint 100 sorozat készítésében vett részt

Burrows pályafutása során több mint száz televíziós sorozat munkálataiban vett részt. Nevét leginkább a Cheers társalkotójaként, valamint a Taxi, a Jóbarátok és a Will & Grace sikereivel kapcsolatban ismerték világszerte.

A szakember különösen híres volt arról, hogy tehetségesen dolgozott együtt fiatal színészekkel, és számos sorozat pilotepizódjának rendezésében vett részt. A televíziós szakma több szereplője szerint jelentős hatással volt a modern sitcomok fejlődésére.

James Burrows a Cheers mellett olyan ismert produkciókhoz is kötődött, mint:

Taxi

Jóbarátok (Friends)

Will & Grace

The Mary Tyler Moore Show

Crowded

2015-ben elérte az 1000. megrendezett sitcomepizódot, amelyet az amerikai televíziós iparág kiemelkedő mérföldkőként tartott számon. Egy évvel később az NBC külön ünnepi műsorral tisztelgett előtte, amelyen számos világsztár vett részt.

Burrows színházi rendezőként kezdte pályafutását, majd az 1970-es évektől szinte teljes egészében a televíziózásra koncentrált. Munkásságát a Directors Guild of America életműdíjjal is elismerte.

A rendező halálhírére több egykori kollégája és színésze is megemlékezett róla. Sokan nemcsak kivételes szakemberként, hanem mentorként és barátként is méltatták.