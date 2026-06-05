Szokatlan üzenetet hagyott a rendőröknek a Top Gun sztárjának gyilkosa

Az amerikai sajtó által megszerzett hangfelvétel szerint James Handy feltételezett gyilkosa maga telefonált a segélyhívó központba. A férfi a diszpécsernek azt mondta: „Az ember fia vagyok, most öltem meg a bűn emberét.” A kijelentés azonnal riadalmat keltett, a hatóságok pedig a helyszínre siettek, számolt be a PageSix.

James Handyt mellkason szúrkálta a gyilkosa, majd furcsa segélyhívást intézett a rendőrségre – Fotó: Unsplash

A háza előtt találtak rá James Handyre

A kiérkező rendőrök és mentők James Handyt eszméletlen állapotban találták meg a Tarzana városrészben található otthona előkertjében. A 81 éves színész mellkasán szúrt sérülést találtak. A mentők azonnal kórházba szállították, azonban az életét már nem tudták megmenteni. Nem sokkal később halottnak nyilvánították.

A barátnője fia lehet a gyilkos

A nyomozás gyors fordulatot vett. A rendőrség letartóztatta a 44 éves Michael Gledhillt, akit gyilkossággal vádolnak. A férfi a hatóságok szerint az áldozat barátnőjének fia, és ugyanabban a házban lakott, ahol Handy is élt. A Los Angeles-i rendőrség közlése szerint a férfi a kiérkező rendőröket maga állította meg. A beszámolók szerint azt mondta nekik, hogy ő az a személy, akit keresnek. Jelenleg kétmillió dolláros (613 millió Ft) óvadék mellett tartják fogva.

A nyomozók úgy vélik, elszigetelt esetről van szó. A hatóságok hangsúlyozták, hogy a tragédia után nincs közvetlen veszély a lakosságra nézve, ugyanakkor tovább vizsgálják a gyilkosság pontos körülményeit és az esetleges indítékot.

James Handy amerikai színészt 81 éves korában késelték halálra – Fotó: Imdb

A Top Gun: Maverick volt az utolsó filmszerepe

James Handy több évtizedes pályafutást tudhatott maga mögött. Szerepelt többek között a Jumanji, az Arachnophobia, a Logan és a Taps című filmekben, valamint számos népszerű televíziós sorozatban is.

Utolsó mozis szerepét a 2022-ben bemutatott Top Gun: Maverick című kasszasikerben alakította. A filmben a Jimmy nevű csapost játszott, aki Tom Cruise karakterét, Pete „Maverick” Mitchell kapitányt szolgálta ki.

Rejtély övezi a tragédiát

A színész mindig óvta a magánéletét a nyilvánosságtól, ezért családi és személyes körülményeiről keveset tudni. A rendőrség egyelőre nem közölte, mi vezethetett a végzetes összetűzéshez. A hátborzongató segélyhívás és a gyanúsított viselkedése miatt azonban az ügy már most az év egyik legrejtélyesebb hollywoodi bűnesetévé vált.