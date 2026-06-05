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Most érkezett! Meggyilkolták a Top Gun sztárját

james handy

Most érkezett! Meggyilkolták a Top Gun sztárját

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Egy legendás karakterszínész tragikus körülmények között vesztette életét. James Handy halála mögött családi konfliktus állhat.
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james handytop gun : maverickhalál

Hollywoodot megrázta a tragikus hír egy közkedvelt karakterszínész haláláról. James Handy életét egy brutális támadás oltotta ki, amelynek részletei egyre nagyobb visszhangot váltanak ki az Egyesült Államokban – írja a New York Post.

James Handy halála megrázta Hollywoodot – a rendőrség szerint barátnője fia lehet a brutális támadás gyanúsítottja.
James Handy halála megrázta Hollywoodot – a rendőrség szerint barátnője fia lehet a brutális támadás gyanúsítottja Fotó:Illusztráció/Unsplash

Hátborzongató segélyhívás és brutális támadás James Handy otthonánál

A rendőrség tájékoztatása szerint a 81 éves James Handyt szerda reggel találták meg eszméletlen állapotban egy tarzanai családi ház előkertjében. A színész több késszúrást szenvedett a mellkasán, sérülései olyan súlyosak voltak, hogy a kórházba szállítása után életét vesztette.

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A hatóságokat egy különösen nyugtalanító segélyhívás riasztotta. A telefonáló állítólag azt mondta: „Az ember fia vagyok, most öltem meg a bűn emberét.” A rendőrök perceken belül a helyszínre érkeztek, ahol már súlyos állapotban találták meg a színészt.

A nyomozás szerint a feltételezett elkövető a 44 éves Michael Gledhill, aki James Handy barátnőjének fia. A férfi a beszámolók szerint nem sokkal a támadás után maga lépett oda a rendőrökhöz, és közölte velük, hogy őt keresik.

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A hatóságok gyilkosság gyanújával vették őrizetbe. Az óvadék összegét kétmillió dollárban állapították meg. A nyomozók egyelőre nem közöltek részleteket arról, hogy mi vezethetett a végzetes konfliktushoz.

James Handy közel 150 produkcióban szerepelt

James Handy több mint öt évtizedes pályafutása során közel 150 filmes és televíziós szerepet tudhatott maga mögött. A fiatalabb generációk leginkább a Top Gun: Maverick című sikerfilmből ismerhették, ahol Jimmy, a bárpultos karakterét alakította.

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Korábban feltűnt az 1995-ös Jumanji című kultikus filmben is, amelyben egy irtószakembert alakított. Emellett olyan népszerű sorozatokban szerepelt, mint Az elnök emberei, az NCIS: Los Angeles, a CSI: New York-i helyszínelők, a Gyilkos elmék, az X-akták vagy a Vészhelyzet.

Rengetegen búcsúznak a színésztől

James Handy halálhíre gyorsan bejárta az amerikai médiát, és számos rajongó, valamint szakmabeli fejezte ki részvétét a közösségi oldalakon. Sokan emlékeztettek arra, hogy bár ritkán kapott főszerepet, karakterei mégis emlékezetesek maradtak a nézők számára.

A rendőrség továbbra is vizsgálja a tragédia körülményeit, és egyelőre nem tudni, pontosan mi vezetett a végzetes támadáshoz. Az azonban biztos, hogy Hollywood egy tapasztalt és elismert karakterszínészt veszített el James Handy személyében.

Sokkoló hír: 44 évesen hunyt el a népszerű sorozatsztár

Megrázó hír érkezett a film- és sorozatrajongók számára, ugyanis egy ismert hollywoodi színész váratlanul elhunyt 44 éves korában. A sztár halálhíre hatalmas döbbenetet váltott ki családja, barátai és pályatársai körében.

 

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